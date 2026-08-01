Furti e schiamazzi in Piazzale alla Valle: «Servono più controlli»

Furti in Piazzale alla Valle

Il fenomeno viene definito dai consiglieri come una «translocazione delle aggregazioni giovanili problematiche verso il nucleo storico». E tra i punti maggiormente attenzionati figura proprio Piazzale alla Valle, dove, stando all’interrogazione, si sarebbero verificati recentemente anche «episodi di reati contro il patrimonio (furti)».

Una situazione che, secondo i sette consiglieri comunali, avrebbe contribuito ad accrescere la percezione di insicurezza tra residenti ed esercenti. A questo si aggiungono, prosegue l’atto, «frequenti segnalazioni relative a comportamenti molesti e contrari al decoro pubblico nelle vie del Borgo», attribuiti a gruppi di giovani. In alcune occasioni, viene riferito, sarebbe stato necessario l’intervento d’urgenza delle forze dell’ordine.