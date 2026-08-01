«Voglio giocare ancora cinque anni»

Il passaggio in Belgio rappresenta per lui una nuova sfida. «Sapevo che sarebbe potuto essere qualcosa di diverso, soprattutto in una squadra così giovane. Non è ciò a cui ero abituato, ma proprio questo lo rende interessante», ha spiegato. Sommer ha sottolineato anche il clima di fiducia trovato a Bruges: «Voglio essere la migliore versione di me stesso».