Infantino si arrende: ritirato il piano sui Mondiali

Di fronte al muro alzato dalle federazioni europee e alle numerose reazioni negative - ieri si era dimesso anche il capo consigliere di Infantino - la FIFA ha quindi scelto di fare marcia indietro, accantonando il progetto.

Al momento l'organizzazione non ha fornito spiegazioni dettagliate sulle ragioni del dietrofront. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori chiarimenti e sviluppi sulla vicenda.