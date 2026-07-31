«Hai vinto l'immortalità»

L'ex attaccante ripercorre poi il valore umano dell'ex numero 6 rossonero, ricordando ciò che rappresentava dentro e fuori dallo spogliatoio. «Ci sono persone che segnano uno spartiacque tra ciò che era e ciò che sarà. Tu sei stato questo. Hai incarnato il calcio più autentico: la passione, i valori, il senso di appartenenza. Per te la maglia era una seconda pelle, non un indumento da cambiare in base agli zeri di un contratto. Sei stato un esempio per noi compagni e una scuola per tutti i giovani che arrivavano».

Infine il passaggio più toccante, quello del ricordo personale. «Ci eravamo sentiti per il mio compleanno. Aspettavamo solo che stessi un po' meglio per rivederci a cena. Anche quando la partita si era fatta durissima, non hai mai smesso di credere di poterla vincere, magari ai supplementari o ai rigori. E per me, in fondo, l'hai vinta davvero. Non questa battaglia contro un avversario troppo forte e subdolo, ma quella dell'immortalità. Che appartiene solo ai più grandi. Ai numeri uno. Anzi, al numero 6 per sempre. Ciao, mio Capitano».