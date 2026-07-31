Il ricordo commosso di Andrea Manzo: «Un leader silenzioso che rendeva tutto più semplice»

Con Baresi, Andrea Manzo ha condiviso anche la camera di un ospedale... «Abbiamo trascorso anche alcuni giorni insieme in ospedale, condividendo la stessa stanza. Lui si fratturò la clavicola, io avevo problemi a un ginocchio. Sono stati giorni speciali, che ricordo con grande affetto. Si chiacchierava un po' di tutto e anche in quell'occasione capii quando fosse speciale».

In campo era semplicemente un Maestro. Un Maestro di cui fidarsi ciecamente... «Lo ricorderò sempre in un derby. Sbagliai i tempi di un colpo di testa e Altobelli ebbe la palla sui piedi per segnare. Fu allora che intervenne lui in scivolata, rimettendo tutto a posto. In campo, con lui, potevi stare più tranquillo: sembrava tutto più semplice. Avevi qualcuno che ti guidava e, quando sbagliavi, spesso ci metteva una pezza. A volte mi chiedevo perché facesse certe scelte, ma poi ne vedevo l'efficacia e trovavo da solo la risposta».