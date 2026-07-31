Staffetta di cross-country: è oro svizzero agli Europei di Monteceneri

Il team elvetico ha infatti condotto la gara senza lasciare spazio agli avversari, dimostrando solidità e continuità lungo tutto il percorso. Il vantaggio accumulato è stato netto: la Svizzera ha chiuso davanti all’Italia con un margine di 1 minuto e 59 secondi, mentre la Danimarca ha completato il podio con un distacco di 4 minuti e 34 secondi. Un risultato che sottolinea la superiorità della squadra svizzera in questa disciplina e in questa specifica competizione.