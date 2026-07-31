Staffetta di cross-country: è oro svizzero agli Europei di Monteceneri
Inflitti praticamente due minuti all'Italia
Inflitti praticamente due minuti all'Italia
MONTECENERI - La Svizzera si conferma protagonista agli Europei di Monteceneri, proseguendo il momento positivo già evidenziato nella giornata inaugurale di ieri. La delegazione rossocrociata ha ottenuto un nuovo successo imponendosi nella staffetta mista di cross-country, dominata con autorità dall’inizio alla fine.
Il team elvetico ha infatti condotto la gara senza lasciare spazio agli avversari, dimostrando solidità e continuità lungo tutto il percorso. Il vantaggio accumulato è stato netto: la Svizzera ha chiuso davanti all’Italia con un margine di 1 minuto e 59 secondi, mentre la Danimarca ha completato il podio con un distacco di 4 minuti e 34 secondi. Un risultato che sottolinea la superiorità della squadra svizzera in questa disciplina e in questa specifica competizione.
Il team era composto da Nicolas Halter, Anina Hütter, Men Gygax, Anja Grossmann, Ronja Blöchlinger e Vital Albin nella categoria Élite.
Per la Svizzera, dunque, un bottino di tre ori, quattro argenti e un bronzo in due giornate.