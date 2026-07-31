Il terzo pilota in Formula 1: chi è, cosa fa e perché è fondamentale per il successo del team

Una figura sempre più strategica

Con il divieto dei test privati e il numero limitato di giornate disponibili per provare le monoposto, il simulatore è diventato uno degli strumenti più importanti della Formula 1 moderna. Di conseguenza, anche il ruolo del terzo pilota ha acquisito un=importanza crescente. Oggi non è soltanto una riserva, ma un professionista altamente specializzato che contribuisce quotidianamente allo sviluppo della vettura e alla preparazione delle strategie di gara. Lavora quasi sempre lontano dalle telecamere, ma il suo contributo può fare la differenza tra una monoposto competitiva e una capace di vincere un Gran Premio.

Chi sono i terzi piloti dei top team

Anche le squadre più blasonate del Mondiale affidano questo ruolo a piloti esperti o giovani di grande prospettiva, chiamati a svolgere un lavoro quotidiano fondamentale per lo sviluppo delle vetture. Alla Ferrari, il ruolo di pilota di riserva è ricoperto da Antonio Giovinazzi, che abbina l'impegno in Formula 1 a quello nel FIA World Endurance Championship con Ferrari AF Corse. L'italiano lavora costantemente al simulatore di Maranello, partecipa ai test con le monoposto delle stagioni precedenti ed è pronto a sostituire Charles Leclerc e Lewis Hamilton in caso di necessità. In Mercedes, invece, il riferimento è Fred Vesti. Il danese trascorre gran parte della stagione nella factory di Brackley, dove contribuisce allo sviluppo della monoposto attraverso il simulatore e il lavoro con gli ingegneri, rappresentando una risorsa preziosa per George Russell e Andrea Kimi Antonelli.