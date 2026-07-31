«I valori si stanno sgretolando»

Al centro della polemica c’è il piano della Fifa di aprire ai capitali privati, che ha scatenato una forte opposizione internazionale. La Uefa ha annunciato un boicottaggio totale delle competizioni Fifa finché il progetto resterà sul tavolo. «I Mondiali non sono in vendita», ribadiscono le federazioni europee, denunciando un processo decisionale opaco e definito «imposto» alle federazioni nazionali.

Blatter sostiene apertamente la posizione europea e parla di un «fossato profondo» tra Uefa e Fifa, invitando a tornare alla diplomazia. Secondo l’ex dirigente, l’ingresso di investitori privati cambierebbe per sempre il calcio, subordinando le decisioni sportive alle logiche di rendimento. «Il business ha ormai superato lo sport».