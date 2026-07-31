«I valori si stanno sgretolando»
L'accordo miliardario pianificato dalla Fifa incontra una forte opposizione a livello mondiale. Ora parla l'ex presidente del massimo organismo calcistico Sepp Blatter
L'accordo miliardario pianificato dalla Fifa incontra una forte opposizione a livello mondiale. Ora parla l'ex presidente del massimo organismo calcistico Sepp Blatter
ZURIGO - Lo scontro ai vertici del calcio mondiale si fa sempre più acceso. In un’intervista a 20 Minuten, l’ex presidente della Fifa Sepp Blatter ha attaccato duramente il successore Gianni Infantino, criticando in particolare il progetto di cedere parte dei diritti commerciali delle competizioni a investitori privati per oltre quattro miliardi di dollari. «Se si vende l’argenteria di famiglia, si vende anche una parte del gioco, in particolare la sua anima», ha affermato il 90enne.
Blatter mette in guardia anche dal crescente intreccio tra calcio e politica. «La Fifa deve restare neutrale. Quando la politica prende il comando, diventa preoccupante», osserva, sottolineando come oggi i confini tra sport e interessi politici appaiano sempre più sfumati. Critico pure nei confronti delle dichiarazioni di Infantino sui Mondiali «migliori di sempre» e sui media, ricorda che «la critica fa parte del gioco».
Al centro della polemica c’è il piano della Fifa di aprire ai capitali privati, che ha scatenato una forte opposizione internazionale. La Uefa ha annunciato un boicottaggio totale delle competizioni Fifa finché il progetto resterà sul tavolo. «I Mondiali non sono in vendita», ribadiscono le federazioni europee, denunciando un processo decisionale opaco e definito «imposto» alle federazioni nazionali.
Blatter sostiene apertamente la posizione europea e parla di un «fossato profondo» tra Uefa e Fifa, invitando a tornare alla diplomazia. Secondo l’ex dirigente, l’ingresso di investitori privati cambierebbe per sempre il calcio, subordinando le decisioni sportive alle logiche di rendimento. «Il business ha ormai superato lo sport».
Tra le critiche anche l’espansione dei Mondiali a 48 squadre e la crescente spettacolarizzazione dell’evento. «Di più non è sempre meglio», afferma Blatter, avvertendo che si rischia di diluire qualità e tradizione. E conclude: «I bilanci possono brillare, mentre i valori si sgretolano. Il calcio deve tornare al centro».