Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

KALTBRUNN (SG) - Stava facendo un giro in sella alla sua bicicletta da corsa quando improvvisamente si è sentito male e dopo essersi fermato si è accasciato a terra, privo di sensi. È quanto accaduto questa mattina a un uomo di 65 anni a Kaltbrunn, nel canton San Gallo, molto probabilmente a causa di un malore. Erano le 9.40 quando i primi passanti hanno prestato immediatamente soccorso, tentando di rianimarlo. L'uomo si era riuscito a fermare prima di un passaggio a livello.