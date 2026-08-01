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SAN GALLO

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

Nonostante le tempestive manovre rianimatorie, l'uomo è deceduto sabato pomeriggio in ospedale
Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
Polizia cantonale San Gallo
Fonte Polizia cantonale SG
elaborata da Redazione
Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
Nonostante le tempestive manovre rianimatorie, l'uomo è deceduto sabato pomeriggio in ospedale

KALTBRUNN (SG) - Stava facendo un giro in sella alla sua bicicletta da corsa quando improvvisamente si è sentito male e dopo essersi fermato si è accasciato a terra, privo di sensi. È quanto accaduto questa mattina a un uomo di 65 anni a Kaltbrunn, nel canton San Gallo, molto probabilmente a causa di un malore. Erano le 9.40 quando i primi passanti hanno prestato immediatamente soccorso, tentando di rianimarlo. L'uomo si era riuscito a fermare prima di un passaggio a livello.

BERNA
Jaberg, ciclista 77enne muore dopo un malore in strada

Una volta lanciato l'allarme, sul posto è arrivata la Rega, coadiuvata da un'ambulanza. Il medico d'urgenza e il personale sanitario hanno quindi proseguito con le manovre rianimatorie, elitrasportando il 65enne in ospedale, dove è poi deceduto questo pomeriggio.

Le circostanze esatte della caduta dell'uomo sono oggetto di un'indagine in corso da parte della Polizia cantonale di San Gallo, sotto la direzione della Procura cantonale di San Gallo. In base alla situazione sul luogo dell'incidente e ai risultati finora raccolti, un problema di salute è attualmente considerato la causa più probabile della caduta.

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