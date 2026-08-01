Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

Machinek, di nazionalità tedesca, viveva nel canton San Gallo e lavorava per una grande azienda industriale in Liechtenstein.

Secondo quanto emerso, lo ricordiamo, quel giorno stava lavorando alla realizzazione di un video pubblicitario per una società di produzione milanese, che aveva in programma ulteriori riprese nel tardo pomeriggio al lido di Carciano. Il tratto di strada era stato chiuso proprio per consentire le riprese e i movimenti della Porsche sarebbero stati registrati dalle telecamere utilizzate per il video. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto in curva. La vettura è uscita di strada e per il 37enne non c’è stato nulla da fare.