Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
Il dramma ha scosso la sua compagna e il mondo della TV che lo ricorda per la passione per le auto e la libertà sulla strada. Abitava nel canton San Gallo
Il dramma ha scosso la sua compagna e il mondo della TV che lo ricorda per la passione per le auto e la libertà sulla strada. Abitava nel canton San Gallo
SAN GALLO - Emergono nuovi dettagli in relazione all’incidente avvenuto il 30 luglio scorso al Mottarone, in Italia, nel quale ha perso la vita un cittadino tedesco di 37 anni residente in Svizzera. La vittima è Manoel «Mano» Machinek, volto noto di un reality televisivo austriaco «Forsthaus Rampensau».
L’incidente era stato segnalato nei giorni scorsi senza che inizialmente venisse resa nota l’identità dell’uomo. Ora, secondo quanto riferito da Blick, è emerso che si trattava proprio dell’ex concorrente del programma televisivo, che aveva partecipato alla prima stagione nel 2022 insieme alla compagna Maria Maksimovic.
Machinek, di nazionalità tedesca, viveva nel canton San Gallo e lavorava per una grande azienda industriale in Liechtenstein.
Secondo quanto emerso, lo ricordiamo, quel giorno stava lavorando alla realizzazione di un video pubblicitario per una società di produzione milanese, che aveva in programma ulteriori riprese nel tardo pomeriggio al lido di Carciano. Il tratto di strada era stato chiuso proprio per consentire le riprese e i movimenti della Porsche sarebbero stati registrati dalle telecamere utilizzate per il video. Per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto in curva. La vettura è uscita di strada e per il 37enne non c’è stato nulla da fare.
La notizia della morte è stata confermata anche dall’emittente austriaca ATV, che ha ricordato Machinek sui social: «Piangiamo la perdita di Mano, deceduto in un incidente stradale. Le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia».
Profondamente colpita la compagna Maria Maksimovic, che ha affidato ai social un messaggio dedicato al 37enne. «Il mio amato Mano è morto in un tragico incidente stradale, mentre faceva qualcosa che amava più di quasi ogni altra cosa al mondo: guidare», ha scritto.
La Porsche, del resto, non era per Machinek soltanto un mezzo di trasporto. «Era una delle sue più grandi passioni», ha raccontato Maksimovic, ricordando quanto l’uomo amasse «le auto, la strada e la sensazione di libertà al volante». E conclude: «Mi si spezza il cuore al pensiero che proprio ciò che amava di più sia diventato il momento in cui ho dovuto dirgli addio».
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