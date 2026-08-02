«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Venerdì Roberto Mazzantini, presidente dell'Associazione Via Nassa, ha gettato acqua sul fuoco delle preoccupazioni e sia in una nostra intervista che attraverso un comunicato stampa ha dichiarato che la chiusura di Gucci in via Nassa non rappresenta un ridimensionamento della capacità attrattiva della principale via commerciale di Lugano. «Sarebbe sbagliato minimizzare: perdere insegne come Bally e Gucci rappresenta un dispiacere e una perdita significativa per la via», afferma Mazzantini.

«Sarebbe però altrettanto sbagliato trasformare due vicende aziendali diverse, entrambe inserite in strategie internazionali, in una diagnosi definitiva sul futuro di Via Nassa». E ha annunciato che gli spazi lasciati liberi da Gucci hanno già attirato l’interesse di un nuovo operatore internazionale, attivo in un settore diverso dalla moda. «È ancora troppo presto per fornire dettagli e una manifestazione di interesse non equivale naturalmente a un contratto concluso», precisa Mazzantini. «Resta però un segnale molto significativo: un locale prestigioso che si libera in Via Nassa attrae immediatamente l’attenzione di operatori internazionali».