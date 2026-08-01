Bellinzona celebra la coesione svizzera

Per il sindaco, è proprio la capacità di mettere insieme persone diverse una delle chiavi del successo del Paese. Un principio che Tami ha tradotto nel linguaggio dello sport. «La Svizzera è un piccolo Paese. Ma la sua forza non è mai stata la dimensione», ha detto. «La sua forza è sempre stata la capacità di trasformare le differenze in una ricchezza comune». Quattro lingue nazionali, culture regionali e sensibilità diverse, ma la capacità, da oltre sette secoli, di «costruire insieme un progetto comune chiamato Svizzera».

Un concetto che, secondo Tami, trova un parallelo diretto nel calcio. «Quando la Nazionale si ritrova per una partita internazionale, nello stesso spogliatoio siedono ragazzi provenienti dal Ticino, dalla Svizzera tedesca e dalla Romandia». Alcuni hanno radici svizzere da generazioni, altri portano con sé anche quelle delle proprie famiglie provenienti da altri Paesi. «Eppure, quando indossano la maglia rossocrociata, ciò che conta non è da dove arriviamo, ma dove vogliamo andare insieme».