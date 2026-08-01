È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
Telefonini banditi per lasciare spazio a tante esperienze di vita. Visita al campo scout BeSTiale in corso fino al 7 agosto a Campo Blenio: circa 2'000 i partecipanti.
Telefonini banditi per lasciare spazio a tante esperienze di vita. Visita al campo scout BeSTiale in corso fino al 7 agosto a Campo Blenio: circa 2'000 i partecipanti.
CAMPO BLENIO - «Sono passati 13 anni dall'ultima volta che si è svolto un raduno del genere. In quell'occasione si era a Dalpe, in Leventina». A raccontarlo è Chiara "Chiaretta" Baratti, responsabile comunicazione del campo cantonale scout BeSTiale 2026. Lo fa tra le tende del maxi accampamento di Campo Blenio dove dallo scorso 25 luglio e fino al prossimo 7 agosto si sono insediati circa 2'000 scout provenienti da tutto il Ticino e dal Moesano.
Come soccorrere una persona
Una grande casa a cielo aperto che "sconfina" anche nella zona della Surselva, nei Grigioni. Tra i tanti giovani presenti incontriamo una ragazza che si sta esercitando con un gruppetto su come soccorrere una persona. «Nella vita possiamo sempre imbatterci in qualcuno che si è sentito male o che si è ferito – spiega –. Ecco, qui cerchiamo di capire quali sono i comportamenti di base da adottare quando ci si trova in una situazione del genere».
Stimolazione dell'ingegno
Un altro gruppo invece si lancia in un compito tecnico. «Costruire una tenda partendo da zero – sottolinea un ragazzo –. Dobbiamo ingegnarci con i materiali che abbiamo a disposizione».
Proprio la stimolazione dell'ingegno è una delle virtù del gigantesco campo scout, che coinvolge circa una trentina di sezioni con giovani di un po' di tutte le età.
«Durante queste due settimane – raccontano alcune ragazze – gli smartphone sono banditi. Ci vengono "sequestrati" all'entrata e li possiamo usare solo in circostanze di emergenza. Troviamo sia una bella occasione per disintossicarci dalle tecnologie che a volte ci fanno perdere il gusto delle esperienze concrete».
Buone azioni
L'arte di sapersi arrangiare, la capacità di creare uno spirito di gruppo, le attività di escursionismo e di osservazione, la cucina da gestire, i momenti ricreativi. Tutto questo e molto altro è lo scoutismo, movimento che nella Svizzera italiana gode di buona salute.
«Gli scout – rammenta Baratti – sono conosciuti anche per il concetto di buona azione. E infatti in generale siamo sempre in prima linea nel pulire i boschi, nel dare una mano alle persone in difficoltà o nell'aiutare gli anziani a fare la spesa».
Per sempre scout
Si dice che una volta che si diventa scout poi lo si è per tutta la vita. Ma è veramente così? Un "veterano" con la barba bianca ne è convinto: «Sì, perché la correttezza, l'onestà e il rispetto per l'ambiente sono tutti principi sani che ti porti dietro per sempre».