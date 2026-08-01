È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

«Gli scout – rammenta Baratti – sono conosciuti anche per il concetto di buona azione. E infatti in generale siamo sempre in prima linea nel pulire i boschi, nel dare una mano alle persone in difficoltà o nell'aiutare gli anziani a fare la spesa».

Per sempre scout

Si dice che una volta che si diventa scout poi lo si è per tutta la vita. Ma è veramente così? Un "veterano" con la barba bianca ne è convinto: «Sì, perché la correttezza, l'onestà e il rispetto per l'ambiente sono tutti principi sani che ti porti dietro per sempre».