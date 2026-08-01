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È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Telefonini banditi per lasciare spazio a tante esperienze di vita. Visita al campo scout BeSTiale in corso fino al 7 agosto a Campo Blenio: circa 2'000 i partecipanti.
È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
Davide Giordano tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
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È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
Telefonini banditi per lasciare spazio a tante esperienze di vita. Visita al campo scout BeSTiale in corso fino al 7 agosto a Campo Blenio: circa 2'000 i partecipanti.

CAMPO BLENIO - «Sono passati 13 anni dall'ultima volta che si è svolto un raduno del genere. In quell'occasione si era a Dalpe, in Leventina». A raccontarlo è Chiara "Chiaretta" Baratti, responsabile comunicazione del campo cantonale scout BeSTiale 2026. Lo fa tra le tende del maxi accampamento di Campo Blenio dove dallo scorso 25 luglio e fino al prossimo 7 agosto si sono insediati circa 2'000 scout provenienti da tutto il Ticino e dal Moesano.

Come soccorrere una persona
Una grande casa a cielo aperto che "sconfina" anche nella zona della Surselva, nei Grigioni. Tra i tanti giovani presenti incontriamo una ragazza che si sta esercitando con un gruppetto su come soccorrere una persona. «Nella vita possiamo sempre imbatterci in qualcuno che si è sentito male o che si è ferito – spiega –. Ecco, qui cerchiamo di capire quali sono i comportamenti di base da adottare quando ci si trova in una situazione del genere».

Davide Giordano tio.chCome ci si deve comportare se si incontra una persona che si è sentita male o si è ferita?

Stimolazione dell'ingegno
Un altro gruppo invece si lancia in un compito tecnico. «Costruire una tenda partendo da zero – sottolinea un ragazzo –. Dobbiamo ingegnarci con i materiali che abbiamo a disposizione».

Proprio la stimolazione dell'ingegno è una delle virtù del gigantesco campo scout, che coinvolge circa una trentina di sezioni con giovani di un po' di tutte le età.

Davide Giordano tio.chAnche lo sport è fondamentale in un campo scout.

«Durante queste due settimane – raccontano alcune ragazze – gli smartphone sono banditi. Ci vengono "sequestrati" all'entrata e li possiamo usare solo in circostanze di emergenza. Troviamo sia una bella occasione per disintossicarci dalle tecnologie che a volte ci fanno perdere il gusto delle esperienze concrete».

Buone azioni
L'arte di sapersi arrangiare, la capacità di creare uno spirito di gruppo, le attività di escursionismo e di osservazione, la cucina da gestire, i momenti ricreativi. Tutto questo e molto altro è lo scoutismo, movimento che nella Svizzera italiana gode di buona salute.

Davide Giordano tio.chUn gruppo di scout del Luganese durante una gara di abilità.

«Gli scout – rammenta Baratti – sono conosciuti anche per il concetto di buona azione. E infatti in generale siamo sempre in prima linea nel pulire i boschi, nel dare una mano alle persone in difficoltà o nell'aiutare gli anziani a fare la spesa».

Per sempre scout
Si dice che una volta che si diventa scout poi lo si è per tutta la vita. Ma è veramente così? Un "veterano" con la barba bianca ne è convinto: «Sì, perché la correttezza, l'onestà e il rispetto per l'ambiente sono tutti principi sani che ti porti dietro per sempre».

Davide Giordano tio.chUn momento di osservazione nella natura.


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