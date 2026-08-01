In 182 nuotano da Dirinella a Brissago

BRISSAGO - Si è svolta anche quest’anno la tradizionale traversata a nuoto tra Dirinella e Brissago, che ha visto la partecipazione di 182 nuotatori. Per la prima volta, tutti i concorrenti hanno completato il percorso in meno di due ore, segnando un risultato significativo per la manifestazione. L’evento si è concluso con piena soddisfazione dei partecipanti e senza particolari problemi organizzativi. A fare da cornice, una splendida giornata di agosto che ha contribuito al successo complessivo della traversata.