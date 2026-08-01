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BRISSAGO

In 182 nuotano da Dirinella a Brissago

Tutti i partecipanti della tradizionale traversata hanno concluso la prova sotto le due ore
In 182 nuotano da Dirinella a Brissago
In 182 nuotano da Dirinella a Brissago
Rescue Media
di Cronaca Ticino
In 182 nuotano da Dirinella a Brissago
Tutti i partecipanti della tradizionale traversata hanno concluso la prova sotto le due ore

BRISSAGO - Si è svolta anche quest’anno la tradizionale traversata a nuoto tra Dirinella e Brissago, che ha visto la partecipazione di 182 nuotatori. Per la prima volta, tutti i concorrenti hanno completato il percorso in meno di due ore, segnando un risultato significativo per la manifestazione. L’evento si è concluso con piena soddisfazione dei partecipanti e senza particolari problemi organizzativi. A fare da cornice, una splendida giornata di agosto che ha contribuito al successo complessivo della traversata.

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