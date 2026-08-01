«Ritroviamo le parole che contano»

LUGANO - «Il Primo Agosto non ci chiede parole nuove. Ci chiede, piuttosto, di ritrovare quelle che contano». E tra tutte, secondo il municipale di Lugano Marco Chiesa, ce n’è una che «racconta la Svizzera meglio di ogni altra»: «Patto». È da qui che è partita l’allocuzione pronunciata questa sera in Piazza della Riforma, un viaggio dalla nascita della Confederazione alla storia di Lugano per arrivare a un messaggio rivolto al presente: «La libertà non consiste soltanto nell’avere dei diritti. Consiste soprattutto nell’assumersi delle responsabilità». Chiesa ha ripercorso il Patto del 1291 tra Uri, Svitto e Untervaldo, sottolineando come quelle comunità avessero scelto di «assumersi la responsabilità del proprio futuro». Un accordo che non chiedeva ai Confederati di essere uguali, ma «restare uniti, pur rimanendo diversi». Il discorso ha poi toccato la crisi del 1481, quando le divisioni interne alla Confederazione misero a rischio quanto costruito fino ad allora. A ricordare l’importanza del dialogo e del compromesso fu Nicolao della Flüe. «Non perché fossero diventati uguali. Ma perché capirono che ciò che li univa era immensamente più importante di ciò che li divideva», ha affermato Chiesa.