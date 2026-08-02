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LUGANO

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

La tradizionale conclusione della Festa Nazionale
E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
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di Cronaca Ticino
E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
La tradizionale conclusione della Festa Nazionale

LUGANO - Dulcis in fundo, come da tradizione, il cielo sopra il Ceresio si è acceso con i fuochi d’artificio. Uno spettacolo di luci ha illuminato il golfo di Lugano, chiudendo i festeggiamenti del Primo Agosto.



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