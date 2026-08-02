Spiega Dose: «“Breaktime" nasce in uno di quei momenti in cui ti rendi conto che stai recitando una parte che non ti appartiene. Ho scritto questo pezzo partendo da un'immagine quasi ridicola, il topinambur, una pianta che cresce sottoterra e che nessuno vede, perché è esattamente così che mi sono sentito spesso nella scena: presente, ma invisibile. E va bene così. Il ritornello è il momento in cui smetto di ironizzare e metto giù tutto il peso: le notti a fissare il soffitto, il gin, il silenzio. Non è un brano sulla disperazione, è un brano sull'onestà, quella che ti chiede di stare con te stesso anche quando fa male. Le relazioni, l'isolamento, la firma col demonio: sono tutte metafore di scelte reali che ho fatto o che ho visto fare. Alla fine, quello che conta è sempre la stessa cosa: essere il vero me. Non l'ho scritto per convincere nessuno, l'ho scritto per non perdermi».