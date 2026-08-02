Un Primo Agosto tranquillo
Pochi interventi per le forze dell’ordine
BERNA - Le forze di intervento di diversi cantoni segnalano una Festa nazionale tranquilla, con un numero relativamente esiguo di interventi.
«La popolazione ha rispettato bene, nel complesso, il divieto di accendere fuochi e fuochi d’artificio», ha dichiarato l’organizzazione di soccorso zurighese Schutz&Rettung Zürich a Keystone-ATS. Nel canton Zurigo la serata è stata nel complesso calma: sono stati spenti quattro piccoli incendi, tra cui un gruppo di alberi e una siepe in fiamme.
Nel canton Argovia, nelle ultime 48 ore sono state registrate 33 segnalazioni legate ai fuochi d’artificio, ha riferito la polizia cantonale. A queste si sono aggiunte 26 segnalazioni relative a fuochi o grigliate, che nella maggior parte dei casi si sono rivelate barbecue a gas autorizzati che producevano molto fumo. Nella città di Aarau non è stata registrata alcuna segnalazione.
Anche a Basilea Campagna la situazione è rimasta sotto controllo. La polizia è intervenuta undici volte in seguito a segnalazioni relative al divieto di accendere fuochi e fuochi d’artificio, in prevalenza per persone che intendevano grigliare con legna o carbone o che avevano già acceso un fuoco.
In diversi casi le pattuglie hanno potuto informare tempestivamente i cittadini sulle disposizioni vigenti. Per il resto, la Festa nazionale si è svolta senza particolari problemi.