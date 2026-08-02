Un Primo Agosto tranquillo

Nel canton Argovia, nelle ultime 48 ore sono state registrate 33 segnalazioni legate ai fuochi d’artificio, ha riferito la polizia cantonale. A queste si sono aggiunte 26 segnalazioni relative a fuochi o grigliate, che nella maggior parte dei casi si sono rivelate barbecue a gas autorizzati che producevano molto fumo. Nella città di Aarau non è stata registrata alcuna segnalazione.

Anche a Basilea Campagna la situazione è rimasta sotto controllo. La polizia è intervenuta undici volte in seguito a segnalazioni relative al divieto di accendere fuochi e fuochi d’artificio, in prevalenza per persone che intendevano grigliare con legna o carbone o che avevano già acceso un fuoco.