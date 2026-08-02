Vincenz torna alla sbarra

Al centro della vicenda vi sono acquisizioni aziendali attraverso le quali gli imputati si sarebbero arricchiti illecitamente. Secondo l’accusa, Vincenz e Stocker avrebbero acquisito partecipazioni in diverse società per poi farle rilevare da Raiffeisen o dalla società di carte di credito Aduno, realizzando così utili milionari. Un ulteriore capitolo riguarda le spese private addebitate alla banca, tra cui viaggi e visite a locali notturni, che l’ex banchiere ha sempre giustificato come attività legate alle relazioni d’affari.

Sentenza annullata, poi la decisione ribaltata

Il percorso giudiziario è stato lungo e complesso. Nel febbraio 2024 il Tribunale cantonale aveva annullato la sentenza di primo grado ritenendo l’atto d’accusa troppo prolisso e in parte non tradotto. La decisione è però stata ribaltata dal Tribunale federale all’inizio del 2025, che ha giudicato l’atto ammissibile e ha rinviato il caso ai giudici zurighesi per l’esame nel merito.