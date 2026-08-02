Doppietta Owusu: il San Gallo ribalta il Vaduz
Sotto per 2-1 e a lungo in balia dei padroni di casa, i biancoverdi la vincono nel finale grazie alle due reti del neo-entrato. Decisivi gli errori sotto porta del Vaduz.
Sotto per 2-1 e a lungo in balia dei padroni di casa, i biancoverdi la vincono nel finale grazie alle due reti del neo-entrato. Decisivi gli errori sotto porta del Vaduz.
|1
|Benjamin Buchel
|4
|Nicolas Hasler
|6
|Denis Simani
|5
|Liridon Berisha
|29
|Malik Sawadogo
|20
|Luca Mack 89'
|17
|Julian Stark 79'
|10
|Juan Cabrera 64'
|11
|Lutfi Dalipi 89'
|9
|Marcel Monsberger
|39
|Dejan Sorgic 64'
|38
|Nico Follmi
|28
|Milos Cocic 64'
|19
|Dejan Djokic 64'
|7
|Dominik Schwizer
|22
|Mischa Eberhard
|30
|Mattia Walker 89'
|14
|Mischa Beeli
|23
|Mats Hammerich 79'
|27
|Niklas Lang 89'
|Lukas Watkowiak
|25
|66' Joel Ruiz
|74
|46' Jozo Stanic
|4
|Chima Okoroji
|36
|Christian Witzig
|7
|Lukas Goertler
|16
|Lukas Daschner
|10
|46' Carlo Boukhalfa
|11
|Leon Frokaj
|20
|72' Andrin Hunziker
|9
|66' Aliou Balde
|14
|66' Betim Fazliji
|23
|Mostafa Heydari
|68
|46' Mihailo Pjanovic
|64
|66' Diego Besio
|31
|Corsin Konietzke
|63
|72' Enoch Owusu
|47
|Bela Dumrath
|35
|46' Hugo Vandermersch
|28
VADUZ - Al Rheinpark va in scena una partita spettacolare, ricca di emozioni, ribaltamenti di fronte e difese tutt'altro che impeccabili. Alla fine sorride il San Gallo, che rimonta un Vaduz sprecone e si impone 3-2 grazie a una strepitosa doppietta del subentrato Owusu.
L'avvio è da incubo per i padroni di casa. Dopo appena 25 secondi il San Gallo è già in vantaggio: il protagonista involontario è il portiere Büchel, che con un rinvio maldestro centra in pieno Baldé. L'attaccante guineano si ritrova il pallone tra i piedi e deposita comodamente nella porta sguarnita. Un errore clamoroso che gela subito un Rheinpark gremito.
Il Vaduz reagisce immediatamente. Al 5' Sorgic si invola verso la porta, ma viene recuperato regolarmente da Stanic: corretta la decisione dell'arbitro Gianforte di lasciar proseguire nonostante le proteste. Con il passare dei minuti la squadra del Principato prende in mano la partita, approfittando delle evidenti difficoltà difensive degli ospiti. Al 10' arriva il meritato pareggio: splendido cross di Dalipi e perfetto inserimento di Monsberger, che batte Watkowiak con una conclusione tra le gambe.
La sfida diventa un continuo botta e risposta. Le due squadre si allungano e ogni ripartenza è pericolosa. Il San Gallo si affida alle accelerazioni di Baldé, mentre il Vaduz trova ampi spazi alle spalle della difesa biancoverde. Al 23' un'altra palla persa dagli ospiti spalanca la strada a Sorgic, che però spreca calciando a lato a tu per tu con il portiere. Poco prima dell'intervallo è Cabrera a divorarsi il possibile 2-1, confermando la superiorità dei padroni di casa, incapaci però di concretizzare.
Il vantaggio arriva comunque al 55'. Monsberger vince il duello fisico con Ruiz, conclude verso la porta e trova la respinta incompleta di Watkowiak: sul pallone vagante è il più rapido Cabrera, che firma il 2-1. Il Vaduz continua a dominare e cinque minuti più tardi sfiora anche il colpo del ko, ma ancora Monsberger manca il bersaglio per pochi centimetri.
Al 68' il Rheinpark esplode di nuovo quando Dalipi trova il 3-1, ma la gioia dura pochissimo: il guardalinee segnala un fuorigioco di Djokic a inizio azione e la rete viene annullata.
L'occasione mancata si rivela fatale. Come spesso accade, al "gol sbagliato, gol subito" il San Gallo ritrova energie. Al 72' Maasen inserisce Owusu e il giovane italo-ghanese, cresciuto nel vivaio dell'Inter, cambia la partita: al primo pallone toccato firma il 2-2, ridando fiducia ai vice-campioni svizzeri.
Nel finale l'inerzia cambia completamente. Il Vaduz accusa il colpo, mentre il San Gallo cresce con il passare dei minuti. All'86' è ancora Owusu a prendersi la scena: l'attaccante completa una clamorosa doppietta e firma il definitivo 3-2, coronando una rimonta tanto preziosa quanto insperata per gli uomini di Maasen. Una vittoria sofferta, costruita con cinismo nei momenti decisivi, che punisce un Vaduz capace di creare molto ma colpevole di non aver chiuso la partita quando ne ha avuto l'occasione.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|2
|6
|2
|0
|0
|10
|2
|8
|2
|S.Gallo
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|3
|2
|3
|FC Lausanne-Sport
|2
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|5
|Zurigo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|Basilea
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|Thun
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|7
|-4
|8
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|9
|Vaduz
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|10
|Sion
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|11
|Servette
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2