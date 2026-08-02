Doppietta Owusu: il San Gallo ribalta il Vaduz

L'avvio è da incubo per i padroni di casa. Dopo appena 25 secondi il San Gallo è già in vantaggio: il protagonista involontario è il portiere Büchel, che con un rinvio maldestro centra in pieno Baldé. L'attaccante guineano si ritrova il pallone tra i piedi e deposita comodamente nella porta sguarnita. Un errore clamoroso che gela subito un Rheinpark gremito.