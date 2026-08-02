Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

La vera partita, però, Infantino l'ha vinta dietro una scrivania. Laureato in giurisprudenza all'Università di Neuchâtel, ha mosso i primi passi al Centro Internazionale di Studi Sportivi (CIES) prima di approdare, nel 2000, alla UEFA. La sua ascesa è stata rapidissima: nel 2009 è diventato segretario generale, lavorando fianco a fianco con Michel Platini e contribuendo a riforme di grande impatto, dal Financial Fair Play all'allargamento della fase finale degli Europei.

La svolta decisiva è arrivata nel 2015, quando lo scandalo corruzione ha travolto la FIFA. Con le uscite di scena di Sepp Blatter e dello stesso Platini, Infantino ha colto l'occasione candidandosi alla presidenza con un programma basato su maggiori investimenti per le federazioni e sull'espansione delle competizioni internazionali. Il 26 febbraio 2016 è stato eletto al secondo turno con 115 voti su 207, diventando il nuovo numero uno del calcio mondiale.