Monteceneri, arriva la prima gara senza medaglie svizzere

A prendersi la scena sono stati ancora una volta i francesi, capaci di bissare il successo ottenuto nello Short Track della categoria Uomini Junior. La prima gara della penultima giornata è infatti stata dominata da Mathieu Ghibaudo, autore di una prova di forza sul tracciato lungo di Monteceneri: il transalpino ha imposto il proprio ritmo già dal secondo giro, scavando subito un solco incolmabile sugli avversari.