Monteceneri, arriva la prima gara senza medaglie svizzere
La festa nazionale non regala gioie alla Svizzera: nella prova Junior la Francia detta legge e interrompe la striscia di podi rossocrociati.
La festa nazionale non regala gioie alla Svizzera: nella prova Junior la Francia detta legge e interrompe la striscia di podi rossocrociati.
MONTECENERI - Proprio nel giorno della Festa nazionale svizzera è arrivata la prima gara senza medaglie per la delegazione rossocrociata agli Europei di MTB di Monteceneri.
A prendersi la scena sono stati ancora una volta i francesi, capaci di bissare il successo ottenuto nello Short Track della categoria Uomini Junior. La prima gara della penultima giornata è infatti stata dominata da Mathieu Ghibaudo, autore di una prova di forza sul tracciato lungo di Monteceneri: il transalpino ha imposto il proprio ritmo già dal secondo giro, scavando subito un solco incolmabile sugli avversari.
Alle sue spalle si è accesa la lotta per gli altri due gradini del podio, con l’austriaco Michael Hettegger e il tedesco Elias Huckmann - già bronzo nello Short Track - costretti a contendersi le medaglie dopo essersi lasciati alle spalle l’altro francese Noa Filippi, vincitore della prova di giovedì.
Nulla da fare, come detto, per la Svizzera, mai realmente in grado di inserirsi nella battaglia per le posizioni di vertice contro una Francia apparsa ancora una volta dominante. Marwan Barhoumi, il migliore dei rossocrociati e brillante secondo nello Short Track, non è riuscito a ripetere l’exploit, chiudendo all’11° posto a quasi cinque minuti di distacco da Ghibaudo.