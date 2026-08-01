Poker di Evenepoel a San Sebastian
Il belga ha battuto in volata Richard Carapaz nonostante una foratura a 50 chilometri dall'arrivo. Due svizzeri nei primi dieci.
CICLISMO - Remco Evenepoel ha vinto sabato la Clasica San Sebastian, conquistando la sua quarta affermazione nella corsa basca e stabilendo un nuovo record. Il belga, recente secondo al Tour de France, conferma così il suo eccellente stato di forma in una delle classiche più prestigiose del calendario professionistico.
Il corridore della Red Bull Bora ha dovuto affrontare un imprevisto a circa 50 chilometri dall’arrivo, quando è stato vittima di una foratura. Nonostante il contrattempo, Evenepoel è riuscito a rientrare e a giocarsi la vittoria, imponendosi allo sprint su Richard Carapaz.
L’ecuadoriano, premiato come miglior scalatore e corridore più combattivo del Tour de France, ha provato a resistere fino alla fine, ma negli ultimi metri ha dovuto cedere al belga, apparso più brillante.
Buone notizie anche per il ciclismo svizzero: Jan Christen ha chiuso al settimo posto e Marc Hirschi all’ottavo. Entrambi facevano parte del primo gruppo di inseguitori, giunto al traguardo con un ritardo di 29 secondi dal duo di testa.