Poker di Evenepoel a San Sebastian

L’ecuadoriano, premiato come miglior scalatore e corridore più combattivo del Tour de France, ha provato a resistere fino alla fine, ma negli ultimi metri ha dovuto cedere al belga, apparso più brillante.

Buone notizie anche per il ciclismo svizzero: Jan Christen ha chiuso al settimo posto e Marc Hirschi all’ottavo. Entrambi facevano parte del primo gruppo di inseguitori, giunto al traguardo con un ritardo di 29 secondi dal duo di testa.