Anche il mondo dello sport celebra il Primo Agosto

«Buon compleanno, Svizzera» è anche il messaggio condiviso dal Basilea, che ha rappresentato la croce elvetica con la scritta «Festa nazionale» nelle quattro lingue ufficiali della Confederazione. Il Servette, invece, ha scelto una strada più poetica, citando la prima strofa del Salmo svizzero e augurando una «splendida Festa nazionale» ai propri tifosi.