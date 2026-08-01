Anche il mondo dello sport celebra il Primo Agosto
Dai rossocrociati del calcio all'hockey, passando per FCL, HCL e HCAP: nel Natale della Patria il web si tinge di bianco e rosso.
Dai rossocrociati del calcio all'hockey, passando per FCL, HCL e HCAP: nel Natale della Patria il web si tinge di bianco e rosso.
LUGANO - In occasione della Festa nazionale, anche il mondo dello sport svizzero e ticinese ha celebrato il Primo Agosto sui social con messaggi, immagini e richiami all'identità elvetica.
Reduce dal miglior Mondiale della sua storia, concluso con il ritorno ai quarti di finale dopo 72 anni, la Nazionale svizzera di calcio ha pubblicato una fotografia dei propri giocatori su una tipica montagna elvetica, impreziosita dagli immancabili corni alpini. Restando in ambito calcistico, il FC Lugano ha rivolto gli auguri «alla nostra amata Patria», accompagnando il messaggio con l'immagine di una tifosa avvolta nella bandiera rossocrociata mentre si dirige verso l'AIL Arena.
Anche l'hockey ha voluto rendere omaggio alla Svizzera. La Nazionale ha augurato «a tutta la famiglia dell'hockey su ghiaccio svizzero un meraviglioso Primo Agosto», scegliendo alcune fotografie della recente cavalcata ai Mondiali casalinghi, culminata con la quinta medaglia d'argento della sua storia.
L'Hockey Club Ambrì-Piotta ha invece optato per una grafica essenziale ma d'effetto, con gli auguri di «Buon Primo Agosto» inseriti su una pista di ghiaccio stilizzata al cui centro campeggia la bandiera svizzera. L'Hockey Club Lugano ha scelto il messaggio «Buon compleanno, Svizzera», accompagnato da un'immagine della Cornèr Arena a tinte rossocrociate con una grande bandiera svizzera in primo piano.
«Buon compleanno, Svizzera» è anche il messaggio condiviso dal Basilea, che ha rappresentato la croce elvetica con la scritta «Festa nazionale» nelle quattro lingue ufficiali della Confederazione. Il Servette, invece, ha scelto una strada più poetica, citando la prima strofa del Salmo svizzero e augurando una «splendida Festa nazionale» ai propri tifosi.
Non è mancato nemmeno il messaggio di Swiss Olympic, che su Instagram ha ricordato come «lo sport svizzero sia vario quanto il nostro Paese: una diversità che ispira, mette in movimento e unisce le persone», augurando a tutti una felice Festa nazionale.
Curiosamente, alcune delle più grandi icone dello sport rossocrociato - da Roger Federer a Stan Wawrinka, passando per Marco Odermatt e Franjo von Allmen - hanno invece scelto il silenzio sui propri profili social. Un'assenza che, probabilmente, significa soltanto una cosa: stavano festeggiando il Primo Agosto lontano dagli schermi
NAZIONALE CALCIO:
🇨🇭🎂🥳 pic.twitter.com/NHrvfTrtq2— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 1, 2026
NAZIONALE HOCKEY:
SWISS OLYMPIC:
FCL:
𝗧𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮! 𝗕𝘂𝗼𝗻 𝟭° 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼! 🤍🇨🇭🖤 #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/927RrYuYAG— FC Lugano (@FCLugano1908) August 1, 2026
HCAP:
🇨🇭Buon 1° agosto! pic.twitter.com/6hkRI9V9qJ— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) August 1, 2026
HCL:
Buon compleanno Svizzera 🇨🇭 pic.twitter.com/ol6TDQdOSZ— Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) August 1, 2026
FCB:
SERVETTE:
🎶 𝑺𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒔 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒊𝒍... 🎶— Servette FC (@ServetteFC) August 1, 2026
L'ensemble des clubs du Groupe Grenat vous souhaite une joyeuse fête nationale ! 🇨🇭
Très belle journée à toutes et à tous. ✨ pic.twitter.com/tCpmZWfIzZ