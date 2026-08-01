Mauro Schmid riparte dalla Pinarello Q36.5

«Doug è stato il primo a credere in me e mi ha aperto le porte del professionismo. Tra noi c'è sempre stato un legame speciale», ha spiegato Schmid. «Ma a convincermi definitivamente è stata soprattutto la crescita della squadra nelle ultime stagioni. Vedere quanto questo progetto sia diventato competitivo mi ha fatto capire che era il posto giusto. E, da corridore svizzero, poter rappresentare una squadra svizzera rende tutto ancora più significativo».