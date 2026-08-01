Grossmann regala il quarto oro alla Svizzera

Considerata una delle più grandi promesse del movimento rossocrociato, Grossmann conferma il proprio talento dominando la competizione con un margine impressionante: oltre tre minuti inflitti alla francese Lise Revol, seconda classificata, e quasi quattro minuti e mezzo alla ceca Barbara Bukovska, già vincitrice dello Short Track e bronzo nella prova odierna.

Il bottino della Svizzera sale così a 4 ori, 4 argenti e un bronzo nelle prime tre giornate di gara.