Grossmann regala il quarto oro alla Svizzera
La giovane lucernese domina la prova individuale sulla pista di Monteceneri affibbiando distacchi siderali a tutte le avversarie.
La giovane lucernese domina la prova individuale sulla pista di Monteceneri affibbiando distacchi siderali a tutte le avversarie.
MONTECENERI - A ventiquattro ore dal decisivo contributo nella staffetta che ha regalato alla Svizzera il successo europeo, Anja Grossmann firma un’altra impresa e consegna alla delegazione rossocrociata il quarto oro agli Europei MTB di Monteceneri.
Nel giorno della Festa nazionale, la giovane lucernese conquista il primo posto nella prova individuale, mettendo subito fine al digiuno di medaglie (durato solo una gara) dei padroni di casa.
Considerata una delle più grandi promesse del movimento rossocrociato, Grossmann conferma il proprio talento dominando la competizione con un margine impressionante: oltre tre minuti inflitti alla francese Lise Revol, seconda classificata, e quasi quattro minuti e mezzo alla ceca Barbara Bukovska, già vincitrice dello Short Track e bronzo nella prova odierna.
Il bottino della Svizzera sale così a 4 ori, 4 argenti e un bronzo nelle prime tre giornate di gara.