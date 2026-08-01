Derby a senso unico: l’YB umilia il Thun

La squadra di Seoane ha continuato a spingere con intensità. Steffen ha evitato il peggio con una grande parata su Sanches, ma al 23' non ha potuto nulla sulla potente conclusione di Blum, al secondo gol in due partite. Lo 0-2 ha definitivamente indirizzato la gara.

Sulla Stockhorn Arena è tornato a farsi sentire lo spettro del clamoroso 3-8 incassato dal Thun lo scorso maggio, subito dopo la conquista matematica del titolo. Al 33' Edimilson Fernandes ha attraversato la difesa come un coltello nel burro e, di destro, ha battuto un esterrefatto Steffen, lasciato senza protezione da una retroguardia in costante difficoltà.