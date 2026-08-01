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Derby a senso unico: l’YB umilia il Thun

Alla Stockhorn Arena lo Young Boys si prende la scena con una prova di forza impressionante e rifila sei gol ai detentori del titolo.
Derby a senso unico: l’YB umilia il Thun
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
+7
Derby a senso unico: l’YB umilia il Thun
Alla Stockhorn Arena lo Young Boys si prende la scena con una prova di forza impressionante e rifila sei gol ai detentori del titolo.
Super League01.08.2026
Thun
0 - 6
Young Boys
CALCIO: Risultati e classifiche

BERNA - Era un derby carico di significati: da una parte la più grande sorpresa, dall’altra la più grande delusione della scorsa stagione. Al fischio finale, però, il verdetto è stato netto e senza appello: lo Young Boys ha travolto il Thun con un 6-0 che cancella ogni dubbio sul passato e infligge ai campioni svizzeri una lezione severissima.

I gialloneri hanno preso il controllo fin dai primi minuti. Al 9' Monteiro ha sbloccato la gara con una splendida iniziativa personale: progressione decisa e sinistro preciso che non ha lasciato scampo a Steffen. Il Thun ha provato a reagire, ma è stato ancora lo Young Boys a rendersi pericoloso con l’ex Imeri, fermato da un ottimo intervento del suo ex compagno.

La squadra di Seoane ha continuato a spingere con intensità. Steffen ha evitato il peggio con una grande parata su Sanches, ma al 23' non ha potuto nulla sulla potente conclusione di Blum, al secondo gol in due partite. Lo 0-2 ha definitivamente indirizzato la gara.

Sulla Stockhorn Arena è tornato a farsi sentire lo spettro del clamoroso 3-8 incassato dal Thun lo scorso maggio, subito dopo la conquista matematica del titolo. Al 33' Edimilson Fernandes ha attraversato la difesa come un coltello nel burro e, di destro, ha battuto un esterrefatto Steffen, lasciato senza protezione da una retroguardia in costante difficoltà.

Privitelli ha provato a cambiare l’inerzia inserendo Maier, Matoshi e Heule già all’intervallo, ma senza risultati. Dopo appena un minuto, Monteiro ha costretto ancora Steffen a una grande parata, confermando come il portiere fosse, paradossalmente, il migliore dei suoi.

Il poker è arrivato al 55': Bürgy ha steso Essende in area e lo stesso attaccante congolese ha trasformato il rigore, spiazzando Steffen per lo 0-4.

A quel punto lo Young Boys ha abbassato leggermente i ritmi, concedendo qualche timido tentativo al Thun. Labeau e Bürgy, però, non sono riusciti a riaprire una partita ormai compromessa.

Al 68' è arrivato anche il classico gol dell’ex: Imeri, con la complicità di una deviazione, ha firmato il 5-0. Nel finale Sanches ha colpito il palo con un elegante sinistro a giro, Keller ha blindato il primo clean sheet stagionale con un ottimo intervento su Stewart e, al 90', Essende ha completato la goleada fissando il definitivo 6-0. Una partita chiusa senza possibilità di replica.

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CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Young Boys262001028
2FC Lausanne-Sport24110211
3Lugano13100211
4S.Gallo13100211
5Zurigo23101330
6Basilea23101110
7Thun2310137-4
8Grasshopper11010110
9Vaduz1000112-1
10Sion1000124-2
11Servette2000213-2
12Lucerna1000113-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 01.08.2026 23:10
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