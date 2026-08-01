Centotrent'anni da festeggiare: il Servette fa il regalo allo Zurigo
Il clamoroso errore del portiere del Servette spiana la strada ai padroni di casa che si impongono 2-1 al Letzigrund e festeggiano nel migliore dei modi il loro storico anniversario.
Nell'altra sfida del tardo pomeriggio, il Losanna sbanca Basilea con un gol nei recuperi.
Il clamoroso errore del portiere del Servette spiana la strada ai padroni di casa che si impongono 2-1 al Letzigrund e festeggiano nel migliore dei modi il loro storico anniversario.
Nell'altra sfida del tardo pomeriggio, il Losanna sbanca Basilea con un gol nei recuperi.
|13
|Heinz Lindner
|3
|Selmin Hodza
|2
|Lindrit Kamberi
|27
|Ilan Sauter
|43
|Neil Volken 62'
|21
|Leandro Schodler 61'
|7
|Bledian Krasniqi 90' +3
|8
|Livano Comenencia 78'
|23
|Valon Berisha
|11
|Emmanuel Emmanuel 78'
|19
|Philippe Keny
|38
|Miguel Reichmuth 61'
|44
|Sebastian Walker 62'
|18
|Mohamed Bangoura 78'
|14
|Nevio Di Giusto
|9
|Juan Jose Perea
|49
|Din Ramic
|42
|Alexander Hack 90' +3
|60
|Tyrese Pinthus
|Edvinas Gertmonas
|1
|69' Quentin Maceiras
|23
|Steve Rouiller
|4
|Marco Burch
|15
|Bradley Mazikou
|18
|69' Pedro Naressi
|6
|Timothe Cognat
|8
|78' Mathis Lambourde
|22
|84' Miroslav Stevanovic
|9
|46' Lilian Njoh
|14
|Florian Aye
|97
|69' Houboulang Mendes
|17
|46' Samuel Mraz
|90
|Alonzo Vincent
|35
|69' David Douline
|28
|Teo Allix
|34
|Lamine Fomba
|11
|Leo Besson
|78
|84' Tristan Nunez
|41
|1
|Jonas Omlin
|6
|Keigo Tsunemoto
|24
|Flavius Daniliuc
|55
|Akpe Victory
|3
|Nicolas Vouilloz 90' +2
|5
|Metinho
|8
|Ludwig Thorell 46'
|11
|Kazeem Olaigbe 46'
|10
|Xherdan Shaqiri 76'
|7
|Philip Otele 67'
|9
|Zan Celar
|29
|Moussa Cisse 90' +2
|18
|Asane Sow 46'
|4
|Becir Omeragic
|13
|Mirko Salvi
|23
|Albian Ajeti 76'
|44
|Jonas Harder
|17
|Aaron Malouda 67'
|22
|Leo Leroy 46'
|27
|Kevin Rueegg
|Melvin Feycal Mastil
|90
|Brandon Soppy
|2
|Kevin Mouanga
|14
|Karim Sow
|71
|Morgan Poaty
|18
|66' Olivier Custodio
|10
|Jamie Roche
|8
|66' Ibrahim Bah Mendes
|51
|86' Beyatt Lekoueiry
|27
|76' Nathan Butler-Oyedeji
|11
|86' Omar Janneh
|78
|Thomas Castella
|1
|Dircssi Ngonzo
|5
|Seydou Traore
|17
|86' Theo Bergvall
|6
|76' Florent Mollet
|91
|Tyler Fredricson
|3
|86' Ilija Despotovic
|49
|66' Sekou Kone
|80
|66' Alban Ajdini
|7
ZURIGO - La festa per i 130 anni dello Zurigo si è chiusa nel migliore dei modi. Al Letzigrund, infatti, il Servette non è riuscito a rovinare il compleanno dei tigurini, che si sono imposti 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta.
La gara è iniziata a ritmi bassi, inevitabilmente condizionati dal caldo. Nei primi minuti si è visto poco, con il Servette pericoloso solo con due conclusioni centrali di Stevanovic e Maceiras, entrambe facilmente controllate da Lindner. La prima vera occasione è arrivata intorno alla mezz'ora: Lambourde ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa terminato di poco sopra la traversa.
Nel momento migliore dei ginevrini, però, è arrivato il vantaggio dello Zurigo. A sbloccare il risultato è stato un clamoroso errore del portiere Gertmonas, che si è lasciato sfuggire una punizione tutt'altro che irresistibile di Berisha, probabilmente ingannato anche dal sole. Un regalo inatteso per celebrare i 130 anni del FCZ.
Nella ripresa il Servette ha provato a reagire, aumentando il possesso e spingendo alla ricerca del pareggio. La squadra di Gourvennec, però, si è scontrata con una difesa zurighese ben organizzata e, al 78', è stata colpita in contropiede. Appena trenta secondi dopo il suo ingresso, Bangoura si è fatto trovare al posto giusto e ha firmato il 2-0 con un facile tap-in, mettendo di fatto al sicuro il risultato.
La splendida rete di Ouattara nel recupero ha riacceso solo per un attimo le speranze dei granata. Troppo tardi per evitare la sconfitta. Nonostante una maggiore produzione offensiva e un lungo controllo del pallone, il Servette è tornato a casa a mani vuote, mentre lo Zurigo ha saputo colpire nei momenti chiave, festeggiando al meglio il proprio storico anniversario.
L'altra sfida - Nell'altra partita delle 18, Basilea e Losanna sembravano destinate a uno 0-0 senza emozioni. Al 91', invece, Mollet ha gelato il St. Jakob-Park, segnando la rete che ha regalato ai vodesi tre punti pesantissimi. Per il Basilea resta grande rammarico: i renani avevano costruito le occasioni migliori, ma si sono scontrati con un eccellente Matsil, decisivo su Celar e Shaqiri, e con la scarsa precisione sotto porta degli attaccanti della squadra di Lichtsteiner.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|FC Lausanne-Sport
|2
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|2
|Young Boys
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|Thun
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|4
|Lugano
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|5
|S.Gallo
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|6
|Zurigo
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|Basilea
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|8
|Grasshopper
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|9
|Vaduz
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|10
|Sion
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|11
|Servette
|2
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|12
|Lucerna
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2