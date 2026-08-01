Centotrent'anni da festeggiare: il Servette fa il regalo allo Zurigo

Nel momento migliore dei ginevrini, però, è arrivato il vantaggio dello Zurigo. A sbloccare il risultato è stato un clamoroso errore del portiere Gertmonas, che si è lasciato sfuggire una punizione tutt'altro che irresistibile di Berisha, probabilmente ingannato anche dal sole. Un regalo inatteso per celebrare i 130 anni del FCZ.

Nella ripresa il Servette ha provato a reagire, aumentando il possesso e spingendo alla ricerca del pareggio. La squadra di Gourvennec, però, si è scontrata con una difesa zurighese ben organizzata e, al 78', è stata colpita in contropiede. Appena trenta secondi dopo il suo ingresso, Bangoura si è fatto trovare al posto giusto e ha firmato il 2-0 con un facile tap-in, mettendo di fatto al sicuro il risultato.