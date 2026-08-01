Cerca e trova immobili
Segnalaci
Super League
LIVE
2° tempo
Thun
0
Young Boys
4
Super League
SUPER LEAGUE

Centotrent'anni da festeggiare: il Servette fa il regalo allo Zurigo

Il clamoroso errore del portiere del Servette spiana la strada ai padroni di casa che si impongono 2-1 al Letzigrund e festeggiano nel migliore dei modi il loro storico anniversario.
Centotrent'anni da festeggiare: il Servette fa il regalo allo Zurigo
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
+5
Centotrent'anni da festeggiare: il Servette fa il regalo allo Zurigo
Il clamoroso errore del portiere del Servette spiana la strada ai padroni di casa che si impongono 2-1 al Letzigrund e festeggiano nel migliore dei modi il loro storico anniversario.
Nell'altra sfida del tardo pomeriggio, il Losanna sbanca Basilea con un gol nei recuperi.
Super League01.08.2026
Zurigo
2 - 1
Servette
Super League01.08.2026
Basilea
0 - 1
FC Lausanne-Sport
CALCIO: Risultati e classifiche

ZURIGO - La festa per i 130 anni dello Zurigo si è chiusa nel migliore dei modi. Al Letzigrund, infatti, il Servette non è riuscito a rovinare il compleanno dei tigurini, che si sono imposti 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta.

La gara è iniziata a ritmi bassi, inevitabilmente condizionati dal caldo. Nei primi minuti si è visto poco, con il Servette pericoloso solo con due conclusioni centrali di Stevanovic e Maceiras, entrambe facilmente controllate da Lindner. La prima vera occasione è arrivata intorno alla mezz'ora: Lambourde ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa terminato di poco sopra la traversa.

Nel momento migliore dei ginevrini, però, è arrivato il vantaggio dello Zurigo. A sbloccare il risultato è stato un clamoroso errore del portiere Gertmonas, che si è lasciato sfuggire una punizione tutt'altro che irresistibile di Berisha, probabilmente ingannato anche dal sole. Un regalo inatteso per celebrare i 130 anni del FCZ.

Nella ripresa il Servette ha provato a reagire, aumentando il possesso e spingendo alla ricerca del pareggio. La squadra di Gourvennec, però, si è scontrata con una difesa zurighese ben organizzata e, al 78', è stata colpita in contropiede. Appena trenta secondi dopo il suo ingresso, Bangoura si è fatto trovare al posto giusto e ha firmato il 2-0 con un facile tap-in, mettendo di fatto al sicuro il risultato.

La splendida rete di Ouattara nel recupero ha riacceso solo per un attimo le speranze dei granata. Troppo tardi per evitare la sconfitta. Nonostante una maggiore produzione offensiva e un lungo controllo del pallone, il Servette è tornato a casa a mani vuote, mentre lo Zurigo ha saputo colpire nei momenti chiave, festeggiando al meglio il proprio storico anniversario.

L'altra sfida - Nell'altra partita delle 18, Basilea e Losanna sembravano destinate a uno 0-0 senza emozioni. Al 91', invece, Mollet ha gelato il St. Jakob-Park, segnando la rete che ha regalato ai vodesi tre punti pesantissimi. Per il Basilea resta grande rammarico: i renani avevano costruito le occasioni migliori, ma si sono scontrati con un eccellente Matsil, decisivo su Celar e Shaqiri, e con la scarsa precisione sotto porta degli attaccanti della squadra di Lichtsteiner.

FreeshfocusMollet ha appena realizzato il gol che ha deciso il match di Basilea.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
Super League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1FC Lausanne-Sport24110211
2Young Boys13100422
3Thun13100312
4Lugano13100211
5S.Gallo13100211
6Zurigo23101330
7Basilea23101110
8Grasshopper11010110
9Vaduz1000112-1
10Sion1000124-2
11Servette2000213-2
12Lucerna1000113-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 01.08.2026 21:10
basileacalcio svizzeroletzigrundlosannaservettesuper leaguezurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
2 gior
61
293

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
1 gior
23

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
2 gior
40
117

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
2 gior

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
1 gior
416
463

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
1 gior
8
59

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
138
296

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
1 gior

È morto Franco Baresi

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
1 gior
3
91

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
1 gior
33
78

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
1 gior
31
72

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
1 gior
4
54

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
2 gior
91
99

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
1 gior
8
36

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
2 gior
9
29

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

Festa Nazionale, è record di caldo in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
5 ore
10
48

Festa Nazionale, è record di caldo in Ticino

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
2 gior
1

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
22 ore

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
LIVE
ITALIA
2 gior
1

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
2 gior
58
47

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
38

Il coleottero giapponese arretra

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
7 ore
36
128

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
2 gior
22
48

Addio Cornaredo

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
1 gior
16
48

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
7 ore
30
139

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
1 gior
5
16

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
LIVE
FILM FESTIVAL LOCARNO
2 gior
1
18

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79

Embolo-Atlanta: ci siamo
LIVE
NAZIONALE
2 gior
16
33

Embolo-Atlanta: ci siamo

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni
LIVE
PARADISO
1 gior
23
57

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
2 gior
4
99

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24
62

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»
LIVE
LUGANO
1 gior
14
28

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
1 gior
15
50

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
49
120

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
3 gior
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
13 ore
18
55

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos
LIVE
ZURIGO
1 gior
11
32

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
1 gior
4
18

Agosto, radar mio non ti conosco

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
23 ore
30

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
1 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!
LIVE
AGENDONE
1 gior
19

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!

Io sto con Claudio Zali
LIVE
OMAR WICHT
2 gior
36
159

Io sto con Claudio Zali

Petrolio in cambio di miliardi: il potere nascosto dei trader svizzeri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4

Petrolio in cambio di miliardi: il potere nascosto dei trader svizzeri

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
1 gior
37
99

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
3 gior
30
88

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
1 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
11 ore
10
21

No, il morso della zecca non è doloroso

ULTIME NOTIZIE SPORT
Il Bellinzona perde, ma ritrova entusiasmo
LIVE
ACB
7 min

Il Bellinzona perde, ma ritrova entusiasmo

Poker di Evenepoel a San Sebastian
LIVE
CICLISMO
4 ore
1

Poker di Evenepoel a San Sebastian

Grossmann regala il quarto oro alla Svizzera
LIVE
MTB
5 ore
11

Grossmann regala il quarto oro alla Svizzera

Anche il mondo dello sport celebra il Primo Agosto
LIVE
PRIMO D'AGOSTO
5 ore
3
7

Anche il mondo dello sport celebra il Primo Agosto

Mauro Schmid riparte dalla Pinarello Q36.5
LIVE
CICLISMO
7 ore
1
3

Mauro Schmid riparte dalla Pinarello Q36.5

Monteceneri, arriva la prima gara senza medaglie svizzere
LIVE
MTB
8 ore
1

Monteceneri, arriva la prima gara senza medaglie svizzere

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
8 ore
12
82

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

Infantino si arrende: ritirato il piano sui Mondiali
LIVE
FIFA
12 ore
13
80

Infantino si arrende: ritirato il piano sui Mondiali

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
13 ore
22

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
23 ore
4
41

Caos Infantino, ora parla Blatter