Bellinzona, il risultato passa in secondo piano

Anche perché la formazione riportata sul foglio partita ufficiale - e pubblicata sul sito della Promotion League (vedi box) - non corrisponde a quella realmente scesa in campo. Sulla distinta figuravano infatti numerosi ragazzi del settore giovanile, nati nel 2010 e negli anni successivi, mentre sul terreno di gioco è stata schierata una squadra decisamente più esperta, con la presenza anche di giocatori il cui tesseramento non è ancora stato formalizzato dall'ASF.

Una situazione che potrebbe portare a una modifica del risultato a tavolino, ma che oggi passa quasi in secondo piano. La vera notizia è un'altra: il Bellinzona è ancora vivo, la città ha risposto e attorno ai granata si respira di nuovo entusiasmo. Per ripartire, era probabilmente il primo passo più importante.