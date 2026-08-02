«Io in B per senso di appartenenza»
L'ex direttore tecnico azzurro: «Avrei scelto Conte»
L'ex direttore tecnico azzurro: «Avrei scelto Conte»
TORINO - Gianluigi Buffon non le manda a dire a Roberto Mancini. L'addio alla Nazionale azzurra nel 2023, per "abbracciare" i soldi arabi, resta una ferita aperta per molti italiani, nonostante il marchigiano abbia dichiarato di volersi far perdonare per quello sgarbo di tre anni fa. «Sta parlando con uno che è sceso in Serie B con la Juve e si è tagliato cinquecentomila euro di stipendio. Solo per il senso di appartenenza. Se Mancini ha sbagliato? Devono dirlo gli italiani», ha dichiarato l'ex portiere dell'Italia alla Gazzetta dello Sport.
Buffon ha poi chiarito che, se la scelta fosse spettata a lui, avrebbe puntato su un altro candidato: «Proporrei come obiettivo principale la qualificazione al Mondiale tra quattro anni. Su questa base, avrei scelto Conte, poi Baldini e via via gli altri». L'ex numero uno ha quindi precisato la sua analisi: «Alla fine, Mancini è una scelta tecnicamente giusta perché ha dimostrato un gioco funzionale a un progetto».
Già in passato l'ex direttore tecnico della Figc si era opposto a Mancini: «Avevo un ruolo importante, ma non mi spettava l’ultima parola. In quel momento Gattuso era il meglio che ci fosse sul mercato per quel ruolo. Poco tempo e spareggi praticamente certi: c’era bisogno di motivare una squadra un po’ abbattuta e restituirgli entusiasmo e senso di orgoglio. Penso di conoscere il calcio, so che un risultato non si valuta da un’espulsione o da un rigore in più o in meno. Bisogna vivere la quotidianità e intercettare le dinamiche che si creano tra squadra e allenatore, e poche volte ho percepito tanta armonia, stima e comunione d’intenti».