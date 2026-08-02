Ritorno con podio per Alex Fontana sul Nordschleife

Alex Fontana torna dal Nürburgring con un nuovo piazzamento di prestigio nella Nürburgring Langstrecken-Serie. In occasione della KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen, settimo appuntamento della stagione 2026 e unica gara sulla distanza delle sei ore, il pilota ticinese ha conquistato il secondo posto nella classe Pro-Am e la quarta posizione assoluta insieme ad Artur Goroyan e Nico Menzel, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi chilometri. Scattato dalla nona posizione assoluta e dalla quinta di classe Pro-Am, l'equipaggio della Porsche 911 GT3 R di Goroyan RT by Car Collection ha subito mostrato un ritmo estremamente competitivo. Al via Nico Menzel ha sfruttato al meglio l'esperienza e la fiducia maturate con la vittoria assoluta conquistata nella NLS6 dello scorso giugno, firmando un eccellente primo giro che gli ha permesso di recuperare due posizioni e di portarsi immediatamente quarto nella graduatoria Pro-Am. Il pilota tedesco ha poi proseguito la propria rimonta con un deciso sorpasso nella Mercedes Arena, salendo fino alla sesta posizione assoluta e mantenendo costantemente pressione sugli equipaggi di vertice.