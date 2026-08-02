Ritorno con podio per Alex Fontana sul Nordschleife
Secondo posto per il ticinese nella Nürburgring Langstrecken-Serie
Alex Fontana torna dal Nürburgring con un nuovo piazzamento di prestigio nella Nürburgring Langstrecken-Serie. In occasione della KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen, settimo appuntamento della stagione 2026 e unica gara sulla distanza delle sei ore, il pilota ticinese ha conquistato il secondo posto nella classe Pro-Am e la quarta posizione assoluta insieme ad Artur Goroyan e Nico Menzel, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi chilometri. Scattato dalla nona posizione assoluta e dalla quinta di classe Pro-Am, l'equipaggio della Porsche 911 GT3 R di Goroyan RT by Car Collection ha subito mostrato un ritmo estremamente competitivo. Al via Nico Menzel ha sfruttato al meglio l'esperienza e la fiducia maturate con la vittoria assoluta conquistata nella NLS6 dello scorso giugno, firmando un eccellente primo giro che gli ha permesso di recuperare due posizioni e di portarsi immediatamente quarto nella graduatoria Pro-Am. Il pilota tedesco ha poi proseguito la propria rimonta con un deciso sorpasso nella Mercedes Arena, salendo fino alla sesta posizione assoluta e mantenendo costantemente pressione sugli equipaggi di vertice.
La strategia del team si è rivelata efficace fin dalle prime fasi della corsa. Grazie al ritmo espresso in pista e alla gestione delle soste, Goroyan RT by Car Collection è riuscita a conquistare la leadership della classe Pro-Am dopo il primo pit stop, risalendo contemporaneamente fino alla seconda posizione assoluta. Un'infrazione relativa al tempo minimo di sosta ha comportato una penalità, ma senza conseguenze in termini di posizioni, permettendo all'equipaggio di restare pienamente in lotta per il successo di categoria. Fontana è salito al volante nel corso della terza ora di gara, prendendo in consegna la vettura in piena lotta per le posizioni di vertice. Il ticinese ha immediatamente imposto un ritmo competitivo, dando vita a un intenso confronto per la leadership della Pro-Am. Dopo aver momentaneamente ceduto la prima posizione di classe, è riuscito a riconquistarla grazie a una prestazione solida e costante, confermando ancora una volta il proprio feeling con il Nordschleife. Determinante anche la gestione del doppio stint affidato a Fontana. Grazie a un passo estremamente consistente e a un'ottima amministrazione del carburante, il pilota svizzero è riuscito ad allungare il proprio turno di guida, consentendo alla squadra di ottimizzare la strategia e di presentare la vettura nelle migliori condizioni per l'ultima parte di gara. Al termine del suo stint, l'equipaggio occupava la terza posizione assoluta e comandava la classe Pro-Am, avendo inoltre incrementato il margine sul principale inseguitore di categoria nelle fasi finali del turno.
Nel conclusivo stint affidato ad Artur Goroyan, la lotta per il successo è rimasta apertissima fino alla bandiera a scacchi. L'equipaggio ha infine concluso al secondo posto della classe Pro-Am e in quarta posizione assoluta, mancando la vittoria di categoria per meno di un minuto, un distacco estremamente contenuto considerando gli oltre 25 chilometri del Nürburgring Nordschleife.
La prestazione messa in mostra nella KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen rappresenta la conferma del percorso di crescita intrapreso da Fontana insieme a Goroyan RT by Car Collection. La competitività espressa per l'intero arco delle sei ore, unita alla capacità dell'equipaggio di lottare costantemente ai vertici della classifica assoluta e della Pro-Am, testimonia il lavoro di sviluppo svolto dalla squadra e il crescente affiatamento tra piloti e team. Un'evoluzione che permette di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti della Nürburgring Langstrecken-Serie.
Alex Fontana: «È stata una gara molto intensa, nella quale abbiamo dimostrato fin dalle prime battute di avere il ritmo per lottare per la vittoria di classe. Nico ha disputato un ottimo stint iniziale, il team ha lavorato perfettamente durante tutta la gara e quando sono salito in macchina sono riuscito a mantenere un passo competitivo, gestendo allo stesso tempo il carburante per allungare il doppio stint. Abbiamo guidato la Pro-Am per buona parte della corsa e perdere la vittoria per meno di un minuto su un tracciato come il Nürburgring lascia inevitabilmente un po' di rammarico, ma il secondo posto di classe e il quarto assoluto rappresentano comunque un risultato importante. In un giorno di festa così speciale per la Svizzera, mi ha fatto piacere poter contribuire a celebrare il nostro orgoglio nazionale anche con i risultati in pista».