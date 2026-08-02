Sina Frei è ancora d'oro
La 29enne zurighese firma una prestigiosa doppietta e dopo lo short track si prende anche il Cross-Country Olimpico. Alle sue spalle, argento per un'altra rossocrociata: Alessandra Keller.
La 29enne zurighese firma una prestigiosa doppietta e dopo lo short track si prende anche il Cross-Country Olimpico. Alle sue spalle, argento per un'altra rossocrociata: Alessandra Keller.
MONTECENERI - Sina Frei si conferma protagonista assoluta degli Europei di mountain bike. La 29enne di Zurigo, già argento olimpico a Tokyo 2021, firma una prestigiosa doppietta: dopo il successo nello Short Track, si impone anche nella prova del Cross-Country Olimpico (XCO) sul tracciato lungo di Monteceneri.
A decidere la gara è stato l’episodio che ha coinvolto la campionessa del mondo in carica Jenny Rissveds. In testa con circa 20 secondi di vantaggio, la svedese è stata rallentata da una foratura. Frei ne ha approfittato con lucidità, gestendo con autorità la fase finale e tagliando il traguardo con ampio margine. Alle sue spalle Alessandra Keller, staccata di quasi 1’30”, mentre Rissveds, già bronzo giovedì, ha chiuso con oltre due minuti di ritardo.
Per la Svizzera è la sesta vittoria nella rassegna, impreziosita da una prova di squadra di altissimo livello: cinque atlete nelle prime sette posizioni. A completare il dominio in campo femminile, la tripletta conquistata in mattinata nella categoria U23.
Nel medagliere la squadra svizzera resta saldamente al comando con 6 ori, 6 argenti e 2 bronzi nelle prime dodici gare. Segue la Francia con tre ori, mentre Germania, Gran Bretagna e Repubblica Ceca ne hanno conquistato uno a testa.