Sina Frei è ancora d'oro

A decidere la gara è stato l’episodio che ha coinvolto la campionessa del mondo in carica Jenny Rissveds. In testa con circa 20 secondi di vantaggio, la svedese è stata rallentata da una foratura. Frei ne ha approfittato con lucidità, gestendo con autorità la fase finale e tagliando il traguardo con ampio margine. Alle sue spalle Alessandra Keller, staccata di quasi 1’30”, mentre Rissveds, già bronzo giovedì, ha chiuso con oltre due minuti di ritardo.