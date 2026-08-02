Svizzera esagerata: è tripletta

Alle spalle della scatenata Anina Hutter, al comando praticamente fin dalla partenza, si sono piazzate Fiona Schibler ed Elina Benoit, già medaglia d'argento nello Short Track. Un trionfo totale, dunque, quello elvetico, favorito anche dalla foratura nelle fasi iniziali dell’italiana Valentina Corvi, tra le principali favorite della vigilia. Il suo generoso tentativo di rimonta le ha consentito comunque solo di superare Monique Halter e di chiudere in quarta posizione, proprio davanti alla rossocrociata.