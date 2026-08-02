Croci-Torti pesca gli assi dalla panchina: il Lugano ribalta il Grasshopper

L'avvio è inevitabilmente condizionato dal caldo, con ritmi bassi e poche emozioni. Il Lugano mantiene maggiormente il possesso, ma fatica a rendersi pericoloso. Con il passare dei minuti sono però le Cavallette a prendere il controllo del match. Al 22' arriva il meritato vantaggio: il solito Luke Plange, già decisivo nell'ultimo confronto tra le due squadre a Zurigo, si libera nell'area piccola e trasforma l'assist perfetto di Stroscio. Dopo un lungo controllo del VAR, la rete viene convalidata. Il Grasshopper continua a spingere e sei minuti più tardi sfiora il raddoppio con Krasniqi, bravo a inserirsi centralmente approfittando dell'immobilismo della difesa ticinese. Solo un grande intervento di von Ballmoos evita il peggio.

Il Lugano soffre soprattutto l'assenza di un vero riferimento offensivo. Il GC, invece, riparte con facilità e continua a creare occasioni. Mai salva miracolosamente su un contropiede orchestrato da Plange e Krasniqi, mentre poco dopo Abrashi spreca una buona opportunità calciando debolmente. I bianconeri provano a reagire con un colpo di testa di Zanotti e un'accelerazione di Moncada, ma all'intervallo il vantaggio dei padroni di casa è pienamente meritato.