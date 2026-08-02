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Il trionfo di Aldridge chiude un europeo di successo

Il britannico firma la doppietta Short Track-Cross Country, mentre la Svizzera domina il medagliere con 16 medaglie.
Il trionfo di Aldridge chiude un europeo di successo
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Fonte RED
elaborata da Redazione
Il trionfo di Aldridge chiude un europeo di successo
Il britannico firma la doppietta Short Track-Cross Country, mentre la Svizzera domina il medagliere con 16 medaglie.
SPORT: Risultati e classifiche

MONTECENERI - Come la svizzera Sina Frei, anche Charly Aldridge firma una doppietta: dopo il successo di giovedì nello Short Track, il britannico conquista anche il Cross Country olimpico.

L’ultima prova degli Europei di MTB, che in quattro giorni hanno richiamato al Monteceneri circa 10.000 spettatori, si conferma tra le più combattute della rassegna. Aldridge gestisce con autorevolezza il tentativo di rimonta dell’italiano Juri Zanotti, beniamino del pubblico di casa per i suoi trascorsi con il VC Monte Tamaro.

MTB
Sina Frei è ancora d'oro

A completare il podio, in un ordine che ricalca quasi perfettamente quello dello Short Track, è uno svizzero: non Dario Lillo, oggi sottotono, ma Fabio Puntener, che precede il compagno Mathias Fluckiger al termine di una prova complessivamente positiva per la squadra elvetica.

Si chiudono così gli Europei MTB, con la Svizzera dominatrice del medagliere grazie a 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi. Seguono la Francia con 3 titoli, la Gran Bretagna con 2, quindi Repubblica Ceca e Germania con uno.

Un’edizione di alto livello tecnico, disputata su percorsi apprezzati dagli atleti e favorita, al netto della canicola dei primi giorni, da condizioni meteo complessivamente buone. «Monteceneri si è confermata ancora una volta una sede ideale per un grande evento internazionale di mountain bike», ha precisato Enrico Della Casa, Presidente dell’Unione europea di ciclismo (UEC). «Dopo il successo del 2020, questo territorio ha dimostrato nuovamente tutta la sua passione, competenza e capacità organizzativa, offrendo agli atleti e al pubblico uno spettacolo di altissimo livello».

La prossima edizione dei Campionati Europei MTB si terrà a Göteborg (Svezia) dal 3 all’8 agosto del 2027.

MTB
Svizzera esagerata: è tripletta
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