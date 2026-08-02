Il trionfo di Aldridge chiude un europeo di successo

Un’edizione di alto livello tecnico, disputata su percorsi apprezzati dagli atleti e favorita, al netto della canicola dei primi giorni, da condizioni meteo complessivamente buone. «Monteceneri si è confermata ancora una volta una sede ideale per un grande evento internazionale di mountain bike», ha precisato Enrico Della Casa, Presidente dell’Unione europea di ciclismo (UEC). «Dopo il successo del 2020, questo territorio ha dimostrato nuovamente tutta la sua passione, competenza e capacità organizzativa, offrendo agli atleti e al pubblico uno spettacolo di altissimo livello».