Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
Dal Verbano al Ceresio, due interventi in meno di 24 ore
Dal Verbano al Ceresio, due interventi in meno di 24 ore
LUGANO - Il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave. La prontezza degli equipaggi della Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) ha però permesso di intervenire tempestivamente e portare in salvo tre persone che, nel corso di due distinti episodi avvenuti questo fine settimana, si sono trovate in difficoltà in acqua.
Il primo intervento è scattato attorno alle 15.30 di sabato 1° agosto, sul Lago Maggiore. Durante la corsa 310 Vira-Locarno, l’equipaggio della motonave «Torino» è stato allertato per la presenza di due persone in difficoltà a circa 200 metri dal pontile di Vira.
La motonave ha raggiunto rapidamente la zona. Una delle due persone è stata ricondotta alla propria imbarcazione, rimasta in balia delle onde. A bordo si trovava anche la moglie, sprovvista di patente nautica. Il secondo naufrago è stato invece recuperato direttamente dalla «Torino».
Il comandante ha mantenuto i contatti con la polizia e con il 144 per coordinare i soccorsi. Durante la navigazione verso Locarno, una barca di salvataggio con un’équipe medica ha raggiunto la motonave e preso in consegna la persona soccorsa. La «Torino» ha quindi proseguito la propria corsa, arrivando a Locarno attorno alle 16.15.
Un bagnante trascinato via dal vento
L'ultimo intervento questa mattina, domenica 2 agosto, sul Ceresio. Durante la corsa 20, tra Paradiso e Lugano, l’equipaggio della motonave «Lugano» ha notato un uomo in difficoltà in acqua.
Il bagnante si era tuffato da un motoscafo a noleggio. Nel frattempo, però, il forte vento aveva allontanato l’imbarcazione, rendendo complicato il suo recupero. I tentativi di avvicinarsi all’uomo con il motoscafo avrebbero inoltre potuto aggravare la situazione, considerato il pericolo rappresentato dall’elica in movimento.
Il comandante della «Lugano» ha quindi fermato i motori e posizionato la motonave in modo da proteggere il bagnante dal vento. Il marinaio ha lanciato un salvagente anulare, che l’uomo è riuscito ad afferrare al primo tentativo.
A quel punto è stato avvicinato allo scafo e issato a bordo utilizzando la scala di recupero. L’uomo era cosciente e in buone condizioni. È stato quindi accompagnato in sicurezza allo scalo di Lugano Centrale.
Due episodi distinti, ma accomunati dalla necessità di intervenire rapidamente. La Direzione della SNL ha ringraziato gli equipaggi coinvolti, sottolineando l’importanza della preparazione del personale, della conoscenza dei laghi e della capacità di valutare in pochi istanti situazioni potenzialmente pericolose.
La sicurezza di passeggeri e bagnanti, sottolinea la società, è parte integrante del servizio svolto quotidianamente dagli equipaggi.