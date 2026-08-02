Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

La motonave ha raggiunto rapidamente la zona. Una delle due persone è stata ricondotta alla propria imbarcazione, rimasta in balia delle onde. A bordo si trovava anche la moglie, sprovvista di patente nautica. Il secondo naufrago è stato invece recuperato direttamente dalla «Torino».

Il comandante ha mantenuto i contatti con la polizia e con il 144 per coordinare i soccorsi. Durante la navigazione verso Locarno, una barca di salvataggio con un’équipe medica ha raggiunto la motonave e preso in consegna la persona soccorsa. La «Torino» ha quindi proseguito la propria corsa, arrivando a Locarno attorno alle 16.15.