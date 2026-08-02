Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
Circular Lugano progetta nuove soluzioni tecnologiche e rafforza la propria presenza sul territorio per promuovere la responsabilità ambientale.
LUGANO - Circular Lugano raggiunge un traguardo significativo: un milione di chili di emissioni di CO2 risparmiati dal lancio del progetto, avvenuto nel maggio 2022. Ma cosa significa, in concreto? «Se tutti gli oggetti noleggiati presso Circular Lugano da allora a oggi fossero stati acquistati nuovi, la loro produzione avrebbe generato un milione di kg di CO2, oltre a comportare uno spreco di ingenti risorse naturali e diverse forme di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo», spiegano i promotori Luca e Mirco De Savelli.
L’obiettivo del progetto è offrire un’alternativa concreta all’acquisto, promuovendo un modello di consumo più responsabile e sostenibile.
Solo nell’ultimo anno sono stati risparmiati 500mila kg di CO2, a conferma di una crescita definita esponenziale. Il servizio di noleggio giornaliero si propone come una soluzione semplice ma efficace per ridurre l’impatto ambientale. «Noleggiare alla giornata è una scelta così semplice, eppure così concreta».
Guardando al futuro, il progetto punta nel lungo periodo su soluzioni innovative come veicoli autonomi e droni. Nel breve termine, invece, l’attenzione sarà rivolta al rafforzamento della presenza a Massagno e allo sviluppo della filiale di Locarno.