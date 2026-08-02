Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

LUGANO - Circular Lugano raggiunge un traguardo significativo: un milione di chili di emissioni di CO2 risparmiati dal lancio del progetto, avvenuto nel maggio 2022. Ma cosa significa, in concreto? «Se tutti gli oggetti noleggiati presso Circular Lugano da allora a oggi fossero stati acquistati nuovi, la loro produzione avrebbe generato un milione di kg di CO2, oltre a comportare uno spreco di ingenti risorse naturali e diverse forme di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo», spiegano i promotori Luca e Mirco De Savelli.