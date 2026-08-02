Locarno79 al via: guida tra star, film e appuntamenti

La retrospettiva di questa edizione è dedicata alla lista nera e alla sinistra hollywoodiana durante il maccartismo, con opere tra gli altri di Charlie Chaplin e Martin Ritt. Spazio anche al cinema svizzero con 36 produzioni, tra cui “Frank & Louis” di Petra Volpe e “O Jacaré” di Basil Da Cunha in concorso. Fuori concorso verrà inoltre presentata la serie documentaria “Der Engelmacher” di Marina Klauser.

Accanto alle proiezioni, il festival anima la città con eventi collaterali. Alla Rotonda sono in programma concerti, tra gli altri, di Enrico Ruggeri, 77 Bombay Street, Sebalter e Soleroy. Diverse anche le mostre, tra cui “Voci sulla storia del Festival del film di Locarno” al Museo Casorella e “L’occhio dinamico” al Museo Casa Rusca. La rassegna proseguirà fino al 16 agosto.