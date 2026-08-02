Locarno79 al via: guida tra star, film e appuntamenti
Dalla Piazza Grande agli incontri con gli ospiti: cosa vedere e chi incontrare alla 79esima edizione del festival
LOCARNO - È scattato il conto alla rovescia che precede l'inizio della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto. Fondato nel 1946, è tra i festival cinematografici più longevi e prestigiosi in Europa, insieme a Venezia, Cannes e Berlino, e negli anni si è distinto come trampolino di lancio per giovani cineasti. Il programma conta 233 film.
Sulle rive del Lago Maggiore sono attese diverse personalità di primo piano. Isabella Rossellini riceverà l’Excellence Award nella serata inaugurale e incontrerà il pubblico al Forum @Spazio Cinema. Asia Argento sarà insignita del Life Achievement Award il 13 agosto, mentre il regista americano James Gray riceverà il Pardo alla carriera prima di presentare il suo nuovo film “Paper Tiger”. Attesa anche Monica Bellucci, nel cast di “Ketticè” di Giovanni Tortorici, e l’attrice premio Oscar Zoe Saldana, che riceverà un Pardo speciale il 10 agosto.
Tra i film più attesi spiccano diversi titoli legati al tema della famiglia. In concorso per il Pardo d’Oro figurano “Brave new love” della danese Maria Bäck e “Nun dul dega eomne (Nowhere to lay my eyes)” del sudcoreano Hong Sangsoo. In Piazza Grande sarà presentato in prima svizzera “The Invite” di e con Olivia Wilde, mentre non mancheranno proiezioni notturne di classici come “Taxi Driver”, “Balla coi lupi” e “Cuore selvaggio”.
La retrospettiva di questa edizione è dedicata alla lista nera e alla sinistra hollywoodiana durante il maccartismo, con opere tra gli altri di Charlie Chaplin e Martin Ritt. Spazio anche al cinema svizzero con 36 produzioni, tra cui “Frank & Louis” di Petra Volpe e “O Jacaré” di Basil Da Cunha in concorso. Fuori concorso verrà inoltre presentata la serie documentaria “Der Engelmacher” di Marina Klauser.
Accanto alle proiezioni, il festival anima la città con eventi collaterali. Alla Rotonda sono in programma concerti, tra gli altri, di Enrico Ruggeri, 77 Bombay Street, Sebalter e Soleroy. Diverse anche le mostre, tra cui “Voci sulla storia del Festival del film di Locarno” al Museo Casorella e “L’occhio dinamico” al Museo Casa Rusca. La rassegna proseguirà fino al 16 agosto.
Diversi riconoscimenti sono già stati attribuiti prima dell'apertura. Verranno consegnati, nel corso della manifestazione, alle seguenti personalità:
- Il regista americano James Gray (Pardo alla Carriera)
- L'attrice belga-francese Virginie Efira (Leopard Club Award)
- L'attrice, regista e musicista italiana Asia Argento (Life Achievement Award)
- L'attrice, modella e regista italiana Isabella Rossellini (Excellence Award)
- L'attrice americana Zoe Saldana (Pardo speciale)
- Il regista americano Darren Aronofsky (Pardo d'Onore)
- Il truccatore e artista degli effetti speciali americano Rick Baker (Vision Award)
- Il produttore islandese Sigurjón "Joni" Sighvatsson (Raimondo Rezzonico Award)