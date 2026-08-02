Manca pochissimo alla Mangia e cammina sugli alpi

L’interesse del pubblico si è confermato eccezionale: aperte il 12 giugno, le iscrizioni online si sono chiuse in tempo record, nel giro di pochi minuti. Nei primissimi istanti il sistema ha registrato un numero elevatissimo di richieste arrivate contemporaneamente ai server, con quasi un migliaio di posti subito in fase di riservazione. La prima iscrizione è stata completata in appena 8 secondi, un dato che racconta bene l’attesa generata dalla manifestazione. Un successo importante che porta con sé anche un aspetto delicato: non tutte le persone interessate sono riuscite ad assicurarsi un biglietto. «Siamo naturalmente molto felici di vedere quanto la Mangia e cammina sugli alpi sia amata e attesa», dichiara Fabio Grazioli, presidente del Comitato organizzativo. «Allo stesso tempo comprendiamo la delusione di chi, pur collegandosi puntualmente, non è riuscito a completare l’iscrizione. Il numero di partecipanti deve restare limitato per garantire qualità, sicurezza, buona organizzazione e rispetto del territorio».

La disponibilità dei posti dipende infatti da vincoli precisi: la capacità del percorso, la gestione dei trasporti, i tempi di partenza, le postazioni enogastronomiche, il lavoro dei volontari e la volontà di preservare il carattere autentico e sostenibile della giornata. Il Comitato organizzatore ringrazia tutte le persone che hanno cercato di iscriversi e ribadisce che la rapidità della vendita non è il risultato di una scelta penalizzante, ma la diretta conseguenza di una domanda molto superiore ai posti disponibili. «Il nostro obiettivo non è crescere a ogni costo», prosegue Fabio Grazioli. «Vogliamo che chi partecipa possa vivere davvero la Valle Bedretto, i suoi alpeggi, i suoi produttori e la sua atmosfera. Continueremo a valutare con attenzione eventuali soluzioni che possano rendere in futuro l’accesso più equilibrato, senza snaturare la manifestazione».