Festeggiamo! conquista il Locarnese
Oltre 1.300 spettatori hanno partecipato alla rassegna cinematografica itinerante «che ha valorizzato il territorio e le protagoniste del cinema».
Oltre 1.300 spettatori hanno partecipato alla rassegna cinematografica itinerante «che ha valorizzato il territorio e le protagoniste del cinema».
Si è conclusa con successo la quinta edizione di Festeggiamo!, la rassegna itinerante di cinema all’aperto che dal 19 giugno al 31 luglio ha animato otto località del Locarnese e Valli. Favorita dal bel tempo e caratterizzata da un’affluenza record, l’iniziativa ha richiamato complessivamente oltre 1’300 spettatrici e spettatori.
Le proiezioni si sono svolte a Minusio, Lavizzara, Brione s/Minusio, Muralto, Lavertezzo, Vira Gambarogno, Terre di Pedemonte e Losone, portando sul territorio una selezione di titoli scelti dal direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro. Il programma ha puntato a far (ri)scoprire al pubblico alcune figure femminili di primo piano del cinema – attrici, registe, produttrici e scenografe – già omaggiate nelle passate edizioni del Festival.
La rassegna ha inoltre offerto l’opportunità di vivere l’atmosfera di Piazza Grande in contesti diversi, valorizzando al contempo la varietà paesaggistica e culturale del Locarnese e Valli. Un’iniziativa che ha incontrato un ampio consenso, come dimostra la partecipazione registrata durante l’intero periodo.
Il gruppo organizzativo ha espresso un ringraziamento al pubblico, ai 27 Comuni sostenitori e ai partner coinvolti. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al Locarno Film Festival, impegnato da 79 edizioni a promuovere il cinema e il territorio, e al suo team per la gestione delle piattaforme informative e la realizzazione della nuova identità grafica della rassegna.
Festeggiamo! è organizzato e finanziato dai Comuni del Locarnese e Valli in collaborazione con il Locarno Film Festival, Radio Ticino, gli Amici del Cinema del Gambarogno e il Cinematografo Ambulante (Cinetour), con il sostegno della Fondazione Cultura nel Locarnese, dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli, della Società Elettrica Sopracenerina e di Torretta SA. Il gruppo di lavoro è composto da Simona Canevascini, Nancy Lunghi, Roberto Pomari, Peter Pražak e Oliviero Ratti.