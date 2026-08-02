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Festeggiamo! conquista il Locarnese

Oltre 1.300 spettatori hanno partecipato alla rassegna cinematografica itinerante «che ha valorizzato il territorio e le protagoniste del cinema».
Festeggiamo! conquista il Locarnese
Festeggiamo!
Fonte RED
elaborata da Redazione
Festeggiamo! conquista il Locarnese
Oltre 1.300 spettatori hanno partecipato alla rassegna cinematografica itinerante «che ha valorizzato il territorio e le protagoniste del cinema».

Si è conclusa con successo la quinta edizione di Festeggiamo!, la rassegna itinerante di cinema all’aperto che dal 19 giugno al 31 luglio ha animato otto località del Locarnese e Valli. Favorita dal bel tempo e caratterizzata da un’affluenza record, l’iniziativa ha richiamato complessivamente oltre 1’300 spettatrici e spettatori.

Le proiezioni si sono svolte a Minusio, Lavizzara, Brione s/Minusio, Muralto, Lavertezzo, Vira Gambarogno, Terre di Pedemonte e Losone, portando sul territorio una selezione di titoli scelti dal direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro. Il programma ha puntato a far (ri)scoprire al pubblico alcune figure femminili di primo piano del cinema – attrici, registe, produttrici e scenografe – già omaggiate nelle passate edizioni del Festival.

La rassegna ha inoltre offerto l’opportunità di vivere l’atmosfera di Piazza Grande in contesti diversi, valorizzando al contempo la varietà paesaggistica e culturale del Locarnese e Valli. Un’iniziativa che ha incontrato un ampio consenso, come dimostra la partecipazione registrata durante l’intero periodo.

Il gruppo organizzativo ha espresso un ringraziamento al pubblico, ai 27 Comuni sostenitori e ai partner coinvolti. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al Locarno Film Festival, impegnato da 79 edizioni a promuovere il cinema e il territorio, e al suo team per la gestione delle piattaforme informative e la realizzazione della nuova identità grafica della rassegna.

Festeggiamo! è organizzato e finanziato dai Comuni del Locarnese e Valli in collaborazione con il Locarno Film Festival, Radio Ticino, gli Amici del Cinema del Gambarogno e il Cinematografo Ambulante (Cinetour), con il sostegno della Fondazione Cultura nel Locarnese, dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli, della Società Elettrica Sopracenerina e di Torretta SA. Il gruppo di lavoro è composto da Simona Canevascini, Nancy Lunghi, Roberto Pomari, Peter Pražak e Oliviero Ratti.

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