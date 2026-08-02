Festeggiamo! conquista il Locarnese

La rassegna ha inoltre offerto l’opportunità di vivere l’atmosfera di Piazza Grande in contesti diversi, valorizzando al contempo la varietà paesaggistica e culturale del Locarnese e Valli. Un’iniziativa che ha incontrato un ampio consenso, come dimostra la partecipazione registrata durante l’intero periodo.

Il gruppo organizzativo ha espresso un ringraziamento al pubblico, ai 27 Comuni sostenitori e ai partner coinvolti. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al Locarno Film Festival, impegnato da 79 edizioni a promuovere il cinema e il territorio, e al suo team per la gestione delle piattaforme informative e la realizzazione della nuova identità grafica della rassegna.