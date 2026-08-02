Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
Nel Giura ritrovato il corpo di un escursionista dato per disperso da martedì. A San Gallo un 17enne è precipitato per 40 metri ed è morto sul colpo.
Nel Giura ritrovato il corpo di un escursionista dato per disperso da martedì. A San Gallo un 17enne è precipitato per 40 metri ed è morto sul colpo.
LA CHAUX-DES-BREULEUX (JU) / SCHEFFLOCH (SG) - Tragico rinvenimento ieri, sabato 1° agosto, nella regione di La Chaux-des-Breuleux, nel canton Giura. Il corpo senza vita di un uomo, dato per disperso da martedì 28 luglio, è stato ritrovato verso mezzogiorno. Secondo quanto comunicato, l’80enne, domiciliato nel canton Berna, era probabilmente partito per un’escursione nella regione.
Un’altra escursione si è invece trasformata in tragedia questa mattina a Scheffloch, nel canton San Gallo. Un 17enne, cittadino svizzero, si trovava insieme a un uomo di 56 anni quando, attorno alle 9.45, è precipitato per circa 40 metri per cause ancora da chiarire. Il giovane è morto sul colpo.
Per il recupero del corpo sono intervenuti due soccorritori specializzati del Servizio di Soccorso Alpino della Svizzera Orientale, oltre alla Rega. Sul posto sono giunte anche diverse pattuglie della Polizia cantonale di San Gallo, che, sotto la direzione della Procura cantonale, sta indagando sulle cause e sulla dinamica del tragico incidente.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!