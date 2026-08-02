Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Un’altra escursione si è invece trasformata in tragedia questa mattina a Scheffloch, nel canton San Gallo. Un 17enne, cittadino svizzero, si trovava insieme a un uomo di 56 anni quando, attorno alle 9.45, è precipitato per circa 40 metri per cause ancora da chiarire. Il giovane è morto sul colpo.

Per il recupero del corpo sono intervenuti due soccorritori specializzati del Servizio di Soccorso Alpino della Svizzera Orientale, oltre alla Rega. Sul posto sono giunte anche diverse pattuglie della Polizia cantonale di San Gallo, che, sotto la direzione della Procura cantonale, sta indagando sulle cause e sulla dinamica del tragico incidente.