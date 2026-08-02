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Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Nel Giura ritrovato il corpo di un escursionista dato per disperso da martedì. A San Gallo un 17enne è precipitato per 40 metri ed è morto sul colpo.
Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
REGA
di Cronaca Ticino
Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
Nel Giura ritrovato il corpo di un escursionista dato per disperso da martedì. A San Gallo un 17enne è precipitato per 40 metri ed è morto sul colpo.

LA CHAUX-DES-BREULEUX (JU) / SCHEFFLOCH (SG) - Tragico rinvenimento ieri, sabato 1° agosto, nella regione di La Chaux-des-Breuleux, nel canton Giura. Il corpo senza vita di un uomo, dato per disperso da martedì 28 luglio, è stato ritrovato verso mezzogiorno. Secondo quanto comunicato, l’80enne, domiciliato nel canton Berna, era probabilmente partito per un’escursione nella regione.

Un’altra escursione si è invece trasformata in tragedia questa mattina a Scheffloch, nel canton San Gallo. Un 17enne, cittadino svizzero, si trovava insieme a un uomo di 56 anni quando, attorno alle 9.45, è precipitato per circa 40 metri per cause ancora da chiarire. Il giovane è morto sul colpo.

Per il recupero del corpo sono intervenuti due soccorritori specializzati del Servizio di Soccorso Alpino della Svizzera Orientale, oltre alla Rega. Sul posto sono giunte anche diverse pattuglie della Polizia cantonale di San Gallo, che, sotto la direzione della Procura cantonale, sta indagando sulle cause e sulla dinamica del tragico incidente.

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