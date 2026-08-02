Detenuto 34enne muore nel reparto di sicurezza dell’Inselspital

La stazione di sorveglianza dell’Inselspital è una struttura unica in Svizzera e accoglie pazienti provenienti da tutti i cantoni che, pur essendo detenuti, necessitano di ricovero ospedaliero in condizioni di sicurezza che non possono essere garantite in un ospedale tradizionale.

Sotto la direzione del Ministero pubblico regionale Berna-Mittelland, la polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause esatte del decesso. Al momento, secondo le autorità, non vi sono elementi che indichino l’intervento di terzi né un gesto volontario della vittima.