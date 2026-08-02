Detenuto 34enne muore nel reparto di sicurezza dell’Inselspital
Decesso venerdì pomeriggio a Berna durante una degenza sotto sorveglianza. Esclusi per ora terzi o gesto volontario
BERNA - Un uomo di 34 anni è morto venerdì pomeriggio nella stazione di sorveglianza dell’Inselspital di Berna, il reparto ospedaliero ad alta sicurezza destinato a persone private della libertà che necessitano di cure mediche. Lo ha comunicato la polizia cantonale bernese.
L’allarme è scattato poco prima delle 15.00 per un’emergenza medica all’interno della struttura. Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma per il 34enne, cittadino svizzero domiciliato nel canton Berna, non c’è stato nulla da fare.
La stazione di sorveglianza dell’Inselspital è una struttura unica in Svizzera e accoglie pazienti provenienti da tutti i cantoni che, pur essendo detenuti, necessitano di ricovero ospedaliero in condizioni di sicurezza che non possono essere garantite in un ospedale tradizionale.
Sotto la direzione del Ministero pubblico regionale Berna-Mittelland, la polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause esatte del decesso. Al momento, secondo le autorità, non vi sono elementi che indichino l’intervento di terzi né un gesto volontario della vittima.