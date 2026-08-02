La SSR tornerà a trasmettere in FM dall’autunno

Alla base del cambio di rotta vi è una decisione politica. Inizialmente era previsto che la diffusione in FM cessasse definitivamente entro la fine dell’anno, ma lo scorso dicembre il Parlamento ha approvato una mozione per prorogarne l’utilizzo. Il timore era che gli ascoltatori delle emittenti private ancora attive sulle OUC potessero rivolgersi a stazioni estere invece di dotarsi di ricevitori DAB+.