Chiatta in fiamme durante i fuochi del Primo Agosto a St-Prex

L'imbarcazione di soccorso, già presente sul lago per garantire la sorveglianza dell'evento, è intervenuta poco prima del gran finale dello spettacolo pirotecnico, mettendo rapidamente in sicurezza la chiatta e il suo equipaggio.

La polizia cantonale vodese e i pompieri hanno indicato di non essere dovuti intervenire né a St-Prex né altrove per episodi analoghi. Secondo Di Fronzo non vi è stato alcun pericolo concreto e l'episodio può essere considerato una "bagatella", nonostante le immagini delle fiamme sul lago Lemano, diffuse sui social, siano apparse impressionanti.