Chiatta in fiamme durante i fuochi del Primo Agosto a St-Prex
Incendio su una piattaforma pirotecnica nel canton Vaud: nessun ferito né danni rilevanti
LOSANNA - Un incendio è divampato ieri sera su una chiatta utilizzata come piattaforma di lancio per i fuochi d'artificio del 1° Agosto a St-Prex, nel canton Vaud. L'episodio non ha provocato feriti né danni rilevanti.
A prendere fuoco è stato unicamente il rivestimento protettivo della piattaforma, progettato per proteggere l'imbarcazione dal calore dei fuochi d'artificio. La struttura dovrà essere sostituita, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS il presidente del servizio di salvataggio di St-Prex, Giovanni Luca Di Fronzo.
L'imbarcazione di soccorso, già presente sul lago per garantire la sorveglianza dell'evento, è intervenuta poco prima del gran finale dello spettacolo pirotecnico, mettendo rapidamente in sicurezza la chiatta e il suo equipaggio.
La polizia cantonale vodese e i pompieri hanno indicato di non essere dovuti intervenire né a St-Prex né altrove per episodi analoghi. Secondo Di Fronzo non vi è stato alcun pericolo concreto e l'episodio può essere considerato una "bagatella", nonostante le immagini delle fiamme sul lago Lemano, diffuse sui social, siano apparse impressionanti.
Nel canton Vaud, come nella maggior parte della Svizzera, i fuochi all'aperto e l'uso di fuochi d'artificio erano vietati in occasione della Festa nazionale a causa della persistente siccità e dell'elevato rischio d'incendio, con l'eccezione degli spettacoli organizzati su laghi e specchi d'acqua.