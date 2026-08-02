Quarta squadra di Serie A per Simon Sohm

La sua carriera è poi proseguita in Italia, dove ha vestito la maglia del Parma per cinque stagioni tra Serie A e Serie B, totalizzando 155 presenze, 7 reti e 13 assist. Nell’estate del 2025 è passato alla Fiorentina, per poi trasferirsi in prestito al Bologna nel gennaio 2026 e rientrare in viola al termine della stagione. Complessivamente, nell’annata 2025/26 ha disputato 37 partite tra campionato e coppe europee, mettendo a referto un gol e un assist.

Dopo aver completato tutta la trafila nelle selezioni giovanili rossocrociate, Sohm ha debuttato con la Nati il 7 ottobre 2020, collezionando finora quattro presenze. Tra gli obiettivi del centrocampista c’è anche quello di convincere il CT Yakin a riconvocarlo: «Ho deciso di venire al Venezia perché il direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin dal primo momento», ha spiegato il 25enne. «Sono davvero felice di essere qui. Credo che questa sia una squadra con valori importanti e con un centrocampo ricco di qualità. Voglio mettere le mie caratteristiche al servizio del gruppo e aiutare i compagni a esprimere tutto il loro potenziale. Ho già parlato con mister Stroppa e sono pronto a dare il massimo, con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club». Insomma, come si direbbe in dialetto veneto: «Sohm venesian».