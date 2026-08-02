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Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

In attesa delle elezioni cantonali, la Lega valuta nuove alleanze e prepara la successione in Governo.
Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
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Fonte RSI
elaborata da Cronaca Ticino
Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
In attesa delle elezioni cantonali, la Lega valuta nuove alleanze e prepara la successione in Governo.

«È una vicenda che purtroppo ha fatto male, in primis a Claudio Zali e di riflesso alle istituzioni». Così il consigliere di Stato Norman Gobbi commentando alla RSI il caso che ha portato alle dimissioni di Zali, attese per fine settembre.

Gobbi ammette che «la Lega è in difficoltà», dopo i diversi colpi subiti negli ultimi anni, ma sottolinea: «Siamo ancora pronti ad affrontare diverse sfide». Tra queste ci sono le elezioni cantonali del prossimo gennaio, in vista delle quali la Lega ha cercato un’apertura verso l’UDC, ricevendo però un «no grazie».

Resta inoltre da definire chi raccoglierà il testimone di Zali in Governo e quale Dipartimento gli verrà affidato. «Sono discussioni che saranno fatte in seno al Governo», spiega Gobbi, senza escludere l’ipotesi dell’«arrocco» già proposta dalla Lega lo scorso anno. Il nuovo consigliere di Stato entrerà in carica il 7 ottobre.

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