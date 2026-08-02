Locarno Film Festival: via Cittadella chiude al traffico
Per dieci giorni sarà accessibile solamente ai pedoni
LOCARNO - In occasione della prossima edizione del Locarno Film Festival, la Pro Città Vecchia promuove un’iniziativa volta a valorizzare il centro storico e a offrire a cittadini e visitatori un’esperienza ancora più piacevole durante le serate del Festival.
Dal 5 al 15 agosto 2026, ogni sera dalle ore 19.00 alle ore 24.00, Via Cittadella sarà chiusa al traffico veicolare, a partire dall’altezza del negozio alimentari Suini e lungo l’intero tratto della via. La misura consentirà di trasformare uno dei luoghi più caratteristici della Città Vecchia in uno spazio dedicato alla mobilità pedonale, alla socialità e alla scoperta del patrimonio storico di Locarno.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere il quartiere ancora più accogliente e attrattivo in uno dei periodi di maggiore affluenza dell’anno, favorendo una fruizione più sicura e rilassata degli spazi pubblici. Residenti, ospiti e turisti potranno passeggiare liberamente tra le caratteristiche viuzze del centro storico, ammirarne l’architettura, frequentare gli esercizi pubblici e vivere appieno l’atmosfera che accompagna il Locarno Film Festival. La Pro Città Vecchia desidera inoltre sostenere le attività commerciali e di ristorazione presenti nel quartiere, contribuendo a creare un ambiente vivace e accogliente che inviti il pubblico a fermarsi e a scoprire le eccellenze della Città Vecchia.
In virtù del decreto del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Stato del Canton Ticino 11 ha dichiarato Locarno città turistica e di conseguenza i negozi con una superficie di vendita inferiore a 400 m2 possono rimanere aperti tra le ore 06:00 e le ore 22:30 sia nei giorni feriali sia la domenica e nei giorni festivi ufficiali.
Con questa iniziativa la Pro Città Vecchia rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del centro storico, promuovendo una città sempre più vivibile, attrattiva e a misura di persona, in un momento di grande visibilità internazionale per Locarno.