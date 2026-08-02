Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Il bilancio parla inoltre di 26 feriti. Quattro, tutti in codice rosso, sono stati trasportati in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma e all’ospedale di Terni. Uno di loro sarebbe in condizioni particolarmente critiche. Gli altri 22, in codice giallo e verde, sono stati trasferiti negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Rieti, che sta operando insieme ai colleghi di Terni, il camper, diretto verso Terni, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman, che viaggiava in direzione di Rieti.