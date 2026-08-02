Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
Tra le vittime anche i conducenti dei mezzi pesanti, mentre si aggrava il bilancio dei feriti trasportati in ospedale.
Tra le vittime anche i conducenti dei mezzi pesanti, mentre si aggrava il bilancio dei feriti trasportati in ospedale.
ROMA - Sono almeno sei le vittime del tragico incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all’altezza del Lago di Ventina. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, tra i morti ci sono i due conducenti del pullman, due passeggeri e due persone che viaggiavano sul camper.
Tre delle vittime erano originarie di Terni e Narni: il conducente del camper, un 68enne di Narni, la donna che viaggiava con lui, di 62 anni, e l’autista del bus navetta, 49enne.
Il bilancio parla inoltre di 26 feriti. Quattro, tutti in codice rosso, sono stati trasportati in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma e all’ospedale di Terni. Uno di loro sarebbe in condizioni particolarmente critiche. Gli altri 22, in codice giallo e verde, sono stati trasferiti negli ospedali di Rieti, Terni e Foligno.
Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale di Rieti, che sta operando insieme ai colleghi di Terni, il camper, diretto verso Terni, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman, che viaggiava in direzione di Rieti.
Lo scontro è stato frontale e violentissimo. Il camper è andato completamente distrutto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche tre automobili, una delle quali si è ribaltata su un fianco.
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