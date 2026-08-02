Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti

ATENE - È tragico il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in Grecia, dopo che due elicotteri antincendio in volo sono entrati in collisione. Due membri dell'equipaggio hanno perso la vita. Entrambi i velivoli erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco.