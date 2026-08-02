GRECIA
Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti
L'incidente è avvenuto mentre i soccorsi erano impegnati vicino ad Atene.
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Fonte Ats Ans Afp
Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti
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Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti
L'incidente è avvenuto mentre i soccorsi erano impegnati vicino ad Atene.
Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti
L'incidente è avvenuto mentre i soccorsi erano impegnati vicino ad Atene.
ATENE - È tragico il bilancio dell'incidente avvenuto oggi in Grecia, dopo che due elicotteri antincendio in volo sono entrati in collisione. Due membri dell'equipaggio hanno perso la vita. Entrambi i velivoli erano impegnati a combattere un incendio boschivo nei pressi di Atene. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco.
«I piloti sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il decesso», ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco, in un intervento televisivo.
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