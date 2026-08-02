Raid israeliani su Gaza nella notte, almeno otto morti
Colpiti edifici residenziali. Tra le vittime anche un bambino vicino Khan Younis
Almeno otto persone sono morte nella notte in seguito a raid israeliani contro diversi edifici residenziali nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono le autorità locali, mentre Hamas ha dichiarato di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo passaggio verso la fine della guerra.
Secondo il portavoce della difesa civile palestinese, una coppia è rimasta uccisa in un appartamento colpito da un elicottero. Un anziano e un giovane hanno invece perso la vita in un attacco a ovest di Gaza City.
Altre tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise in un raid avvenuto a nordovest di Khan Younis. Il bilancio complessivo delle vittime è quindi di almeno otto morti.
Gli attacchi arrivano in una fase delicata del conflitto, mentre proseguono i negoziati e le dichiarazioni sulla possibile conclusione delle ostilità.